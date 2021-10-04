Türkiye'de 24 yıldır kesintisiz üretim yapan Honda, 2 yıl önce açıkladığı plan doğrultusunda Gebze fabrikasındaki üretime son verdi. Japon otomotiv üreticisinin yıllık 50 bin adet araç üretim kapasitesine sahip Gebze fabrikasının kapısını kapatması, tesiste istihdam edilen bin 100 çalışanın akıbetini ise merak konusu haline getirdi.

Konu hakkında Habertürk'e özel açıklamalarda bulunan Honda Türkiye yetkilileri, kapanan fabrikada görev alan çalışanların mağdur edilmediğini, aksine yüklü bir tazminat ile söz konusu çalışanlar ile yolların ayrıldığını belirtti.

Verilen bilgiye göre, fabrikadaki çalışanlara tazminat ödemesi yapan Honda, 10 yılını doldurmayanlara 40 maaş, 10 yıldan fazla çalışanlara ise 48 maaş ikramiye ödemesi daha yaptı.

Öte yandan, isteyen çalışanlara da ödenen tazminatlar ile ilgili Honda Türkiye tarafından yatırım danışmanlığı hizmetinin sunulduğu kaydedildi. Ayrıca, Honda'nın fabrikada çalışanlara kariyer danışmanlığı konusunda da destek olacağı bildirildi.

Sonuç olarak, Honda'nın Gebze'deki üretimi durdurması Türk otomotiv sektörü için bir kayıp olsa da, fabrika çalışanlarının mağdur edilmemesi ise bir teselli olarak karşımıza çıkıyor.

ELEKTRİKLİ ARAÇLARA YOĞUNLAŞACAK

Honda'nın Gebze'deki üretimi neden sonlandırdığı konusuna gelirsek, bu sorunun cevabı için markanın küresel planlarına bakmak gerekiyor.

Bilindiği gibi, otomotiv sektöründe özellikle Volkswagen'in 2015'teki 'dizel skandalı' sonrası kıyasıya bir elektriklenme yarışı başladı. Kesenin ağzını açan markalar elektrikli araçlar geliştirmek için milyar dolarları gözden çıkarırken, büyük bütçeler ile başa çıkabilmek için de çeşitli işbirliklerine gittiler.

Honda da, elektrikli araç yarışında geri kalmamak ve yüksek Ar-Ge yatırımlarını karşılamak için bir dizi önleme başvurdu. Bu önlemlerin en dikkat çekeni ise Türkiye'yi de etkileyen Avrupa'da üretime son verme kararı oldu. Buna göre, İngiltere'nin Swindon ve Türkiye'deki Gebze fabrikasını kapatan şirket, küresel üretim sistemlerini gözde geçirerek üretimini Japonya başta olmak üzere Asya ve Amerika kıtasındaki tesislerinde konsolide etme yolunu seçti.

Kararın alındığı dönem açıklamalarda bulunan Honda Türkiye Başkanı Takuya Tsumura, "Bu küresel kararı mümkün olan en makul şekilde uygulamak adına, beceri geliştirme eğitimleri ve yeniden istihdam yardımı da dâhil olmak üzere, karardan etkilenen çalışanlarımızın ihtiyaç duydukları tüm desteği sağlayacağız. Bu kararın sonuçlarını çalışanlarımız, bayilerimiz ve paydaşlarımızla yakın işbirliği içinde değerlendirmeye devam edeceğiz" değerlendirmesinde bulunmuştu.

Honda Türkiye'nin üretime son verdiği Gebze’deki üretim tesisleri ise HABAŞ Topluluğu'na devredildi.