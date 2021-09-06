Japon üretici Honda, b-segment sedan modeli City'yi Türkiye'ye getirdi. Elegance ve Executive donanım seçenekleriyle 11 Eylül 2021 tarihinde 219 bin TL’den başlayan fiyatı ile Türkiye yollarına çıkacak yeni City, 1.5 litre i-VTEC motoru ve CVT otomatik şanzımanı ile bayilerde yerini alacak.

Honda City Türkiye lansmanında konuşma yapan Honda Türkiye Başkanı Takuya Tsumura, "2005 yılında Türkiye’de ilk defa uluslararası lansmanı yapılan City modelimizi 2009 yılına kadar üretim bandımızdan indirdik, daha sonra 2011 yılına kadar da ithal ettik. Yani 2 jenerasyon City’nin satışını gerçekleştirdik. Şimdi, yeni City’yi satışa sunmaktan ve yeniden yollara çıkarmaktan çok mutluyuz” dedi.

2021 yılında Honda Türkiye için yeni bir dönemin başlayacağını belirten Tsumura, "Türkiye pazarının ihtiyacına yönelik ürün gamımızı genişletiyoruz. Ülkede en çok sedan tercih edildiğini göz önüne aldığımızda bu ihtiyaca yönelik ürünler sunmalıyız. 2021 hedeflerimizden biri buydu. Satışa sunacağımız yeni modellerimizle bu hedefimizi gerçekleştirdik. Üretimin sonlanmasının ardından başlayacak yeni dönemde atacağımız büyüme adımları ve yatırımlarımız ile Honda’nın pazardaki konumu güçlenecek" değerlendirmesinde bulundu.

Yıl sonuna kadar 2 yeni sedan modelini daha Türkiye'ye getirecek Honda, 1997 yılından bu yana üretime kesintisiz devam ettiği Gebze fabrikasındaki faaliyetlerini ise yıl bitmeden sonlandıracak.k

'SEDAN MODELLER İLE REKOR HEDEFLİYORUZ'

Sedan ürün gamında en geniş çeşitliliğe sahip olan markalar arasında yer alacaklarını belirten Honda Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Bülent Kılıçer ise, "2021 yılının ilk yedi aylık dönemine baktığımızda, yüzde 27 büyüme gösteren pazara karşın Honda Türkiye yüzde 52 büyüme elde etti. 2021 yılında pazarın 650 bin bandında olmasını beklerken biz de 30 bin adet ile rekor satışa ulaşmayı hedefliyoruz. Bu hedefimizde genişlettiğimiz sedan ailemiz büyük rol oynuyor" dedi.

City’nin ardından Ekim ayında Accord ve Kasım ayında da yeni Civic modellerini satışa sunacaklarını belirten Kılıçer, yeni City için 7 bin adedin üzerinde satış hedefi belirlediklerini ve kısa bir süre içerisinde bu sayılara ulaşacaklarını kaydetti.

PAZARIN YÜZDE 41'İ SEDAN OTOMOBİLLER

Son yıllarda SUV modeller tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de satışlarını artırırken, sedan modeller ise pazardaki ağırlını koruyor.

2021 yılı Ocak-Ağustos döneminde otomobil satışları 2021 yılı Ocak-Ağustos döneminde geçen yıla göre yüzde 23.3 oranında artarak 391 bin 392 adede yükseldi. Bu dönemde otomobil pazarının yüzde 86’sını A, B ve C segmentlerindeki araçlar oluşturdu.

City'nin yer aldığı B segment otomobiller ise söz konusu dönemde 117 bin 649 adetle pazardan yüzde 30 pay aldı.

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre, yılın ilk 8 ayındaki satışlar gövde tiplerine göre değerlendirildiğinde ise en çok tercih edilen gövde tipi unvanı 160 bin 18 adet ve yüzde 41 pay ile sedan otomobillerin oldu.

DİZ MESAFESİ BÜYÜK KARDEŞİNDEN DAHA FAZLA

Yapılan açılamaya göre, yeni City’nin, bir üst segmentte yer alan Civic modelinin 10’uncu nesline göre 20 mm daha geniş arka yolcu diz mesafesi sunuyor.

City'de 16 inch alaşım jantlar, LED farlar, 8 inch multimedya ekran, Apple CarPlay ve Android Auto’yu destekleyen bilgi-eğlence sistemi, anahtarsız giriş-çalıştırma ve 519 litrelik bagaj hacmi gibi özellikler yer alıyor.