Karadağ - Türkiye maçı CANLI YAYIN

STAT: Niksic Şehir Stadı

HAKEM: Urs Schnyder

SAAT: 22.45

YAYIN: TV 8

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki 6. ve son maçında deplasmanda Karadağ ile karşı karşıya geliyor.

Karadağ: Nikic, Tuci, Vujacic, Sipcic, Vukcevic, Vukotic, Jankovic, Loncar, Gasevic, Krstovic, Jovetic

Türkiye: Mert Günok, Kaan, Merih, Emirhan, Eren, Okay, Orkun, Arda, Kerem, Yunus, Kenan

4. Grup'taki̇ son maçlar öncesi̇nde A Mi̇lli̇ Futbol Takımı 11 puanla li̇der durumda bulunuyor. Grupta puanı bulunmayan ve C Li̇gi̇'ne düşmesi̇ kesi̇nleşen Karadağ i̇se son sırada yer alıyor. İki̇ takım arasında Samsun'da oynanan maçı Türkiye, İrfan Can Kahveci̇'ni̇n golüyle 1-0 kazanmıştı.

Milli takımın, Karadağ ile berabere kalması ya da mağlup olması halinde ise liderlik için Galler-İzlanda maçının sonucu önem kazanacak.

Ay-yıldızlı ekip, Karadağ karşısında kazanırsa Galler-İzlanda karşılaşmasının sonucuna bakılmaksızın 14 puanla lider olarak adını A Grubu'na yazdıracak.

Grupta İzlanda 7 puanla 3'üncü, puanı bulunmayan ve C Ligi'ne düşmesi kesinleşen Karadağ ise son sırada yer alıyor.

9 puanla ikinci sırada yer alan Galler'in de A Grubu'na yükselme şansı sürüyor.

CENTİLMENLİK PUANI

Milli takımın, Karadağ ile golsüz berabere kalması halinde Galler de İzlanda'yı 3-0 yenerse averaj, ikili averaj, atılan ve yenilen goller eşitlenecek.

Bu durumda ise iki takımın centilmenlik puanı (görülen kartlar) lideri belirleyecek.

Türkiye, gruptaki ilk maçında deplasmanda Galler ile 0-0 berabere kaldı. İzmir'de ikinci maçta İzlanda'yı 3-1 mağlup eden ay-yıldızlı ekip, üçüncü karşılaşmada Samsun'da Karadağ'ı 1-0, dördüncüde ise deplasmanda İzlanda'yı 4-2 yendi. Türkiye, beşinci maçında ise Kayseri'de Galler karşısında sahadan golsüz berabere ayrıldı.

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Karadağ ise sırasıyla, İzlanda'ya 2-0, Galler'e 2-1, Türkiye'ye 1-0, Galler'e 1-0 ve İzlanda'ya 2-0 mağlup oldu.