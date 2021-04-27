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Japon marka sadece elektrikli otomobil üretecek

Honda, 2040 yılından itibaren sadece elektrikli otomobil üreteceğini duyurdu. Japon üreticinin söz konusu planı çerçevesinde, 2030 yılına kadar dünyanın en büyük marketlerindeki satışlarının yüzde 40'nın elektrikli otomobillerden oluşması, 2035 yılında ise bu oranın yüzde 80'lere çıkması öngörülüyor. Markanın bu kapsamda geliştirdiği elektrikli araç platformu 'e:Architecture' temelinde yükselen otomobillerin ise önümüzdeki yıllarda yollarda olacağı belirtildi

Honda elektrikli otomobil markası oluyor - haberler
Artık sadece elektrikli üretecek
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HABERTURK.COM

Otomotiv endüstrisindeki çip krizi tüm olumsuzlukları ile devam ederken bir yandan da elektrikli araç yarışı tam gaz sürüyor. Bu yarış sonucunda ise bir marka daha artık sadece elektrikli otomobil üreteceğini duyurdu.

Autonews'in aktardığı gelişmeye göre, Japon üretici Honda'dan yapılan açıklamada, markanın 2040 yılından itibaren sadece bataryalı ve yakıt hücreli elektrikli otomobiller üreteceği kaydedildi.

Honda'nın söz konusu elektrikli araç planı çerçevesinde, 2030 yılına kadar dünyanın en büyük marketlerindeki satışlarının yüzde 40'nın elektrikli otomobillerden oluşması, 2035 yılında ise bu oranın yüzde 80'lere çıkması öngörülüyor.

Japon markanın elektrikli araçlar için geliştirdiği yeni platformu 'e:Architecture' temelinde yükselen otomobillerin ise önümüzdeki yıllarda yollarda olacağı belirtildi. Bu platformda üretilecek otomobillerin öncelikle Kuzey Amerika pazarında satışa çıkacağı, ardından dünyanın diğer pazarlarında da müşterilere sunulacağı kaydedildi.

HUMMER İLE AYNI TEKNOLOJİ PAYLAŞACAK

Öte yandan, Honda'nın önem verdiği pazarlardan Kuzey Amerika'da General Motors ile işbirliği bulunuyor. İki üretici daha önce yapılan açıklamaya göre birlikte büyük boy bir elektrikli otomobil geliştirecekler.

Kısa bir süre önce tanıtılan elektrikli Hummer'daki teknolojik altyapıyı kullanacak bu modelin 2024 yılında Amerikan pazarında satışa sunulacağı açıklanmıştı. Ayrıca, söz konusu otomobilin Honda ve Honda'nın Kuzey Amerika'daki premium markası Acura logoları ile satılacağı bilgisi paylaşılmıştı.

TÜRKİYE FABRİKASINI HABAŞ'A DEVRETTİ

Global düzeyde yeniden yapılanmaya giden Japon üretici Honda, Şekerpınar ve İngiltere'deki tesislerinde bir süre önce üretimi durdurarak fabrikalarını satma kararı almıştı. Bu gelişmenin üstüne şirketin Şekerpınar'daki tesisi ise HABAŞ Topluluğu'na devredildi.

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