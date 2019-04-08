Japon üretici Honda, 1997'den beri üretim faaliyetlerini sürdürdüğü Türkiye fabrikasında üretimi 2021'de durduracak. Şubat ayında Civic modelinin üretiminin sonlandıracağını açıklayan Honda, fabrikanın akıbetinin ise ne olacağını ise o dönem açıklamamıştı.

Öyle ki, Honda'nın Kocaeli tesisinde elektrikli modellerin üretimine geçilmesi gibi seçenekler bulunuyordu. Fakat, şirketten bu sabah yapılan açıklamaya göre, 2021 yılında mevcut Civic Sedan modelinin üretiminin tamamlanmasını takiben Türkiye'deki otomobil üretim operasyonunu sonlandırma kararı alındı.

Söz konusu kararın, küresel otomotiv endüstrisindeki elektrifikasyon alanında yaşanan gelişmeler ve bu gelişmelere bağlı olarak uygun üretim kapasitesinin sağlanması gerekliliği nedeniyle alındığı kaydedildi.

'İSTİHDAM YARDIMI SAĞLAYACAĞIZ'

Alınan kapatma kararı hakkında açıklamalarda bulunan Honda Türkiye Başkanı Takuya Tsumura, "Hızla değişen piyasa dinamikleri ve teknolojik gelişmelere öncülük etme ihtiyacının farkındayız. Bu durum, Türkiye’deki otomobil üretim operasyonumuzu da kaçınılmaz olarak etkiliyor" dedi.

Honda Türkiye'nin bin 100 çalışanı bulunuyor. Fabrikanın kapanacak olması sebebiyle çalışanlar için çözüm arayışında olduklarını vurgulayan Tsumura, "Çalışma arkadaşlarımızın mutluluğu Honda’nın birincil önceliğidir. Bu küresel kararı mümkün olan en makul şekilde uygulamak adına, beceri geliştirme eğitimleri ve yeniden istihdam yardımı da dâhil olmak üzere, karardan etkilenen çalışanlarımızın ihtiyaç duydukları tüm desteği sağlayacağız. Bu kararın sonuçlarını çalışanlarımız, bayilerimiz ve paydaşlarımızla yakın işbirliği içinde değerlendirmeye devam edeceğiz" dedi.

SATIŞLAR DEVAM EDECEK

Honda Türkiye'nin bin 100 çalışanı bulunuyor.

Honda Türkiye, satış ve satış sonrası operasyonlarının ise 2021 yılında fabrikanın kapanmasının ardından da sürdürüleceği bilgisi paylaşıldı. Ayrıca, Honda Motosiklet operasyonlarının bu karardan etkilenmeyeceği de belirtildi.