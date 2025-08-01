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        Haberler Gündem Güncel Adana'da uçak kazası: 2 yaralı | Son dakika haberleri

        Adana'da uçak kazası: 2 yaralı

        Adana'da bir eğitim uçağı kalkıştan kısa süre sonra düştü. Bölgeye ekipler sevk edilirken 1 pilot ve 1 yolcunun ağır yaralandığı öğrenildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.08.2025 - 21:56 Güncelleme: 01.08.2025 - 22:01
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        Adana'da uçak kazası: 2 yaralı
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        Adana'da özel bir havacılık şirketine ait ultralight tipi eğitim uçağı, kaza- kırıma uğradı. Ağır yaralanan pilot Burak Yürekli (39) ve uçaktaki Şeyda Doğan, hastaneye kaldırıldı.

        Yüreğir ilçesi Özler Mahallesi'nde bulunan Kelaynak pistinden kalkış yapan özel bir havacılık şirketine ait TC-UOI tescilli ultralight tipi eğitim uçağı, saat 19.20 sıralarında kaza- kırıma uğradı.

        Kazada, pilot Burak Yürekli ve uçaktaki Şeyda Doğan, ağır yaralandı. İhbarla bölgeye sağlık, itfaiye ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

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