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        Haberler Dünya Trump'tan nükleer denizaltı açıklaması | Dış Haberler

        Trump'tan nükleer denizaltı açıklaması

        ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev'in açıklamalarının ardından, uygun bölgelere 2 nükleer denizaltı konuşlandırılması talimatı verdiğini açıkladı.

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 01.08.2025 - 20:01 Güncelleme: 01.08.2025 - 20:17
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        Trump'tan nükleer denizaltı açıklaması
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        ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev'in açıklamalarının ardından, uygun bölgelere 2 nükleer denizaltı konuşlandırılması talimatı verdiğini açıkladı.

        Trump, sözlerin önemli olduğunu ve genellikle istenmeyen sonuçlara yol açtığını ifade ederken "Umarım ki bu onlardan biri değildir." derken, Medvedev'in açıklamaları provokatif olarak nitelendirdi.

        Dmitriy Medvedev, Trump'ın Rusya'ya ültimatom verdiğini ifade ederken, bu adımların savaşa yönelik adımlar olduğunu belirtmişti.

        ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Medvedev'in Rusya'da karar verici bir konumda olmadığını belirtmişti.

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        Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, ABD Başkanı Trump'ın son söylemlerine yanıt vermişti.

        Medvedev, "Trump, Rusya'nın İsrail ya da İran olmadığını hatırlamalı." derken, Trump'ı Rusya'yla ültimatom oyunu oynadığını ve her yeni ültimatomun savaşa yönelik bir adım olduğunu bildirdi.

        Medvedev "Ukrayna ile Rusya arasında olan bir savaş değil. Kendi ülkesiyle olan bir (savaş). Uykucu Joe'nun (Biden) yolundan gitmeyin!" şeklinde konuşmuştu.

        Trump, Rusya'ya anlaşma için 10 gün süre tanıdığını ifade etmişti.

        "ÖLÜ EKONOMİLER" TARTIŞMASI

        Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, ABD Başkanı Donald Trump’ın kendisine yönelik ifadelerine cevaben, “Rusya'nın eski başkanının bazı sözleri, ABD'nin çok çetin başkanında böylesine gergin bir tepkiye neden oluyorsa bu, Rusya'nın her konuda haklı olduğu ve yoluna devam edeceği anlamına gelir.” dedi.

        Medvedev, Telegram platformu üzerinden, Trump’ın Truth Social platformunda kendisine yönelik yaptığı yorumlara karşılık verdi.

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        Trump’ın, Rusya ve Hindistan’ın “ölü ekonomiler” olduğuna ve iki ülkenin “tehlikeli bölgeye” girdiğine yönelik ifadesini değerlendiren Medvedev, “Kendisi çok sevdiği ‘yaşayan ölüler’ filmlerini hatırlasın ve doğada var olmayan bir ‘ölü elin’ ne kadar tehlikeli olabileceğini hatırlasın.” değerlendirmesinde bulundu.

        Medvedev, Trump’ın sözleriyle Rusya’yı haklı çıkardığını savunarak “Rusya'nın eski başkanının bazı sözleri, ABD'nin çok çetin başkanında böylesine gergin bir tepkiye neden oluyorsa bu, Rusya'nın her konuda haklı olduğu ve yoluna devam edeceği anlamına gelir.” ifadesini kullandı.

        Trump, bugün yaptığı açıklamada, Medvedev’in “çok tehlikeli bir bölgeye girdiğini" belirterek "sözlerine dikkat etmesi gerektiği" uyarısı yapmıştı.

        *Fotoğraf: Associated Press, temsilidir

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