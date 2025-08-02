Hava sıcaklığıyla birlikte su sıcaklığının da çok artmasıyla suda oksijen düşer. Buraya ya bir kimyasal girdi ya da su sıcaklığının artışı balık ölümlerine sebep oldu. Ölen balıklar arasında bölgeye özgü endemik çiçek balığı da var. Suyun azalmasıyla su sıcaklığı ani artış gösterir ve oksijensizlik başlar. Bu tür yerlere, hayvanların yaşamına devam edebilmesi için can suyu verilmesi gerekiyor. Bu balıklar orada koku yapar. Bu nedenle toplanıp, imha edilmesi gerekiyor" diye konuştu.