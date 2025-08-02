İsmail Hacıoğlu ile Duygu Kumarki, ikinci kez evlendi

İsmail Hacıoğlu ile yapımcı Duygu Kaya Kumarki, 2016 yılında hayatlarını birleştirmiş, bu evlilikten Yemin adını verdikleri bir kız çocukları dünyaya gelmişti. Ancak çift, 2020 yılında şiddetli geçimsizlik nedeniyle yollarını ayırmıştı.

Boşanmanın ardından ilişkilerine birkaç kez yeniden şans veren ikili, geçtiğimiz aylarda tekrar barışarak aşklarına kaldıkları yerden devam etme kararı aldı.

REKLAM Çiftten sürpriz bir haber daha geldi. Hacıoğlu ile Kumarki, ikinci kez evlendi. İsmail Hacıoğlu ve Duygu Kumarki, düğünlerini İstanbul Boğazı'nda teknede yaptı.

Çiftin, bu mutlu günlerine dair anlar sosyal medyada paylaşıldı.

İHANET İDDİASI İsmail Hacıoğlu'nun, Kumarki ile evliyken rol arkadaşı Merve Çağıran ile aşk yaşadığı iddia edilmişti. Çağıran ve Hacıoğlu ise bu iddiaları yalanlamıştı.