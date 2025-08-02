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        Haberler Ekonomi Enerji Türkiye'den Suriye'ye ilk doğalgaz akışı başladı - Enerji Haberleri

        Türkiye'den Suriye'ye doğalgaz akışı başladı

        Azerbaycan gazının Türkiye-Suriye Doğal Gaz Boru Hattı üzerinden Kilis'ten geçirilerek Suriye'ye verilmesiyle, Türkiye'den bu ülkeye ilk doğalgaz akışı başladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.08.2025 - 11:05 Güncelleme: 02.08.2025 - 11:07
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        Türkiye'den Suriye'ye doğalgaz akışı başladı
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        Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Azerbaycan'dan gelen doğal gazın, Türkiye-Suriye Doğal Gaz Boru Hattı ile Kilis üzerinden Suriye'ye verilmeye başlanacağını bildirdi.

        Bakan Bayraktar, Suriye'ye yılda 2 milyar metreküpe kadar doğal gaz ihracı sağlanabileceğini, buradan üretilecek elektrik ile 5 milyon hanenin ihtiyacının karşılanacağını söyledi.

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