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        Haberler Magazin Lucas Torreira ve Devrim Özkan'dan barışma işareti - Magazin haberleri

        Lucas Torreira ve Devrim Özkan'dan barışma işareti

        Devrim Özkan, Lucas Torreira'nın maçta yaptığı kalp hareketini sosyal medya hesabında paylaşarak barışma iddialarını güçlendirdi. Geçmişte iki kez ayrılıp barışan çift, bu paylaşımın ardından yeniden gündeme geldi. Ardından ikili, sosyal medyada birbirlerini yeniden takibe aldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.08.2025 - 23:22 Güncelleme: 02.08.2025 - 23:55
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        Galatasaraylı futbolcu Lucas Torreira ile oyuncu Devrim Özkan, geçmişte iki kez ayrılıp barışmış, inişli çıkışlı ilişkileriyle sık sık gündeme gelmişti. Bu yıl yollarını yeniden ayıran çift, son olarak Devrim Özkan’ın yaptığı paylaşımla yeniden gündeme geldi.

        Galatasaray’ın Lazio ile oynadığı hazırlık maçında iki gol atan Lucas Torreira, sevincini eliyle yaptığı kalp işaretiyle gösterdi. Aynı hareket, kısa süre sonra maçı ekran başında izleyen Devrim Özkan tarafından sosyal medya hesabında paylaşıldı.

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        Özkan'ın, Torreira ile aynı hareketi yaparak paylaşımda bulunması, "Yoksa yeniden mi bir aradalar?" yorumlarına neden oldu.

        Bu gelişmenin ardından Devrim Özkan ve Lucas Torreira, sosyal medya hesaplarından birbirlerini yeniden takibe aldı.

        Fotoğraflar: Instagram, AA

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        #Devrim Özkan
        #Lucas Torreira
        #galatasaray
        #lazio
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