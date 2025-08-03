Beşiktaş'ta Shakhtar yenilgilerinin ardından teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in geleceği merak konusu oldu.

Avrupa Ligi 2. eleme turunda Arda Turan'ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk ile eşleşen Beşiktaş, rakibine evinde 4-2, deplasmanda ise 2-0 mağlup olarak elenmişti.

Alınan skorların yanı sıra sergilenen kötü futbol, camianın tepkisini çekerken eleştirilerin odak noktasında ise Ole Gunnar Solskjaer vardı. Norveçli hoca, maçın ardından geleceği ile ilgili konuşurken "Biz bir maceraya başladık. Daha yeni şu anda bu sezona başlıyoruz. Başka bir turnuvaya devam edeceğiz. Gelecekle ilgili bu projede doğru insan olduğumu düşünüyorum. Devam etme konusunda bir sıkıntı yok. Şu an ihtiyacımız olan şey istikrar." ifadelerini kullandı.

REKLAM ST. PATRICK'S MAÇINDA GÖREVİNİN BAŞINDA OLACAK Siyah-beyazlı yönetimden de maçtan sonra bir hamle gelmezken Solskjaer'in Konferans Ligi'nde perşembe günü oynanacak St. Patrick's maçında takımın başında olması bekleniyor. Bu maçlarda ve Süper Lig'in ilk haftalarında alınacak skorlar Solskjaer'in geleceği açısından büyük önem taşıyacak.