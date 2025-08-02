Fenerbahçe'den Kerem Aktürkoğlu harekatı!
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Benfica'da forma giyen Kerem Aktürkoğlu için harekete geçti. Sarı-lacivertlilerin milli futbolcunun transferi hızlıca bitirmek istediği öne sürüldü
Yeni sezon hazırlıklarına hız kesmeden devam eden Fenerbahçe, kanat transferi için Kerem Aktürkoğlu ile ilgileniyor.
Geçtiğimiz sezon Galatasaray'dan Benfica'ya transfer olan ve Portekiz ekibinde başarılı bir performans sergileyen milli yıldız için sarı-lacivertli ekip görüşmelerini sürdürüyor.
Fabrizio Romano'nun haberine göre; Kerem Aktürkoğlu transferinde çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, yakın zamanda bir anlaşma sağlanamadığı takdirde farklı hedeflere yönelecek.