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        Haberler Dünya Avustralya'da on binlerce kişi Filistin'e destek için Sydney Liman Köprüsü'nde yürüdü | Dış Haberler

        Avustralya'da on binlerce kişi Filistin'e destek için Sydney Liman Köprüsü'nde yürüdü

        Avustralya'nın Sydney kentinde on binlerce kişi İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına tepki göstermek için bir araya geldi. Yaklaşık 90 bin kişinin katıldığı gösterilerde, İsrail'e saldırıları durdurması çağrısında bulunan göstericiler, Avustralya hükümetine ise Filistin devletini tanıma çağrısı yaptı

        Kaynak
        AA / Habertürk
        Giriş: 03.08.2025 - 13:18 Güncelleme: 03.08.2025 - 13:49
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        Avustralya'da binlerce kişi Filistin'e destek için yürüdü
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        Avustralya'nın New South Wales (NSW) eyaletinin Sydney kentinde yaklaşık 90 bin kişi, Sydney Liman Köprüsü'nde İsrail'in Filistin'e saldırılarını protesto etti.

        Avustralya Yayın Kuruluşunun (ABC) haberine göre, Filistin'i destekleyen Avustralyalılar, yağmurlu havaya rağmen Sydney Liman Köprüsü'nde toplandı.

        İsrail'in saldırılarını durdurması gerektiğini vurgulayan göstericiler, Avustralya hükümetine ise Filistin devletini tanıma çağrısı yaptı.

        Protestoya katılanlardan biri, Gazze'de açlıkla mücadele eden çocukların, bir baba olarak kendisini derinden etkilediğini ifade etti.

        Gösterilere katılanlar arasında WikiLeaks'ın kurucusu Julian Assange da vardı.

        Bir hemşire ise Filistin'deki meslektaşlarının öldürüldüğünü hatırlatarak, hastanelerin ve sağlık çalışanlarının hedef alınmaması gerektiğinin altını çizdi.

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        90 BİN KİŞİ KATILDI

        Eyalet polisi, protestoya yaklaşık 90 bin kişinin katıldığını bildirdi.

        Ülkenin Melbourne ve Adelaide kentlerinde de Gazze'deki insani kriz protesto edildi.

        İsrail'in 7 Ekim 2023’ten bu yana süren saldırıları sonucunda Gazze’deki yıkım ve can kaybı her geçen gün artıyor. İsrail’in yoğun bombardımanı, ablukayı daha da sertleştirerek sivillerin gıda, su ve ilaç gibi temel ihtiyaçlara erişimini neredeyse imkansız hale getirdi.

        Birleşmiş Milletler ve uluslararası hukuk kurumlarının uyarılarına rağmen İsrail'in durmayan saldırıları nedeniyle Gazze’de çoğunluğu çocuk ve kadın olmak üzere en az 60 bin 430 Filistinli hayatını kaybetti, 148 bin 722 kişi de yaralandı.

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