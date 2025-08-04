Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Denizli, Afyonkarahisar ve Kütahya çevreleri, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Toroslar Mevkii, Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

İstanbul Güneşli 32° Ankara Güneşli 34° İzmir Güneşli 34° Antalya Güneşli 32° Trabzon Yağmurlu 28° Bursa Güneşli 31° Adana Kısmen Güneşli 34° Diyarbakır Güneşli 41° Gaziantep Güneşli 36° Ağrı Güneşli 37°

Hava sıcaklıklarının iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin 2-4 derece, doğu kesimlerde 4-6 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın yurdun kuzey ve iç kesimlerinde kuzeyli, güney ve doğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

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İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BALIKESİR °C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

EDİRNE °C, 36°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 36°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Parçalı, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Denizli, Afyonkarahisar ve Kütahya çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. A.KARAHİSAR °C, 31°C Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı DENİZLİ °C, 37°C Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı İZMİR °C, 35°C Az bulutlu ve açık MANİSA °C, 37°C Parçalı ve az bulutlu REKLAM AKDENİZ Parçalı, yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Toroslar mevkiinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. ADANA °C, 35°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, kuzey çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı ANTALYA °C, 31°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı HATAY °C, 31°C Parçalı, yer yer çok bulutlu ISPARTA °C, 33°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı İÇ ANADOLU Az bulutlu, güney ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. ANKARA °C, 33°C Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu ÇANKIRI °C, 33°C Parçalı bulutlu ESKİŞEHİR °C, 32°C Parçalı bulutlu, zamanla güney kesimleri çok bulutlu REKLAM KONYA °C, 32°C Parçalı bulutlu, zamanla kuzey ve batı kesimleri çok bulutlu BATI KARADENİZ Parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. BOLU °C, 30°C Parçalı, yer yer çok bulutlu DÜZCE °C, 31°C Parçalı, yer yer çok bulutlu

SİNOP °C, 34°C Parçalı, yer yer çok bulutlu ZONGULDAK °C, 27°C Parçalı bulutlu ORTA ve DOĞU KARADENİZ Parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. AMASYA °C, 34°C Parçalı, yer yer çok bulutlu ARTVİN °C, 29°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı SAMSUN °C, 30°C Parçalı, doğu kesimleri çok bulutlu REKLAM TRABZON °C, 27°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı DOĞU ANADOLU Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. ERZURUM °C, 35°C Parçalı ve az bulutlu KARS °C, 34°C Parçalı ve az bulutlu