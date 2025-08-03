Fenerbahçe Kerem Aktürkoğlu'yla anlaştı!
Transfer çalışmalarına tam gaz devam eden Fenerbahçe, bir dönem ezeli rakibi Galatasaray'da forma giyen ve kariyerini Benfica'da sürdüren Kerem Aktürkoğlu ile anlaşma sağladı.
Çarşamba günü Şampiyonlar Ligi 3'üncü Eleme Turu ilk maçında Feyenoord ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor.
4 YILLIK ANLAŞMA
Sol kanada takviye yapmayı planlayan sarı-lacivertli ekip, Benfica forması giyen milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu ile 4 yıllık anlaşma sağladı.
5 MİLYON EURO'NUN ÜSTÜNDE KAZANACAK
Kerem Aktürkoğlu, transferin tamamlanması durumunda 5 milyon Euro yıllık ücret ve bonuslar içeren sözleşmeye imza atacak.
Sarı-lacivertli ekip, 26 yaşındaki sol kanat ile anlaşmasının ardından kulübü Benfica ile görüşmelere başladı. İki kulüp arasındaki bonservis pazarlığı devam ederken görüşmelerin kısa sürede tamamlanması bekleniyor.
Öte yandan bu transfer için Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun da oldukça istekli olduğu öğrenildi.
KEREM'DEN BENFICA FORMASIYLA 16 GOL VE 13 ASİST
Geride kalan 2024-25 sezonunun başında Benfica'ya transfer olan Kerem Aktürkoğlu, 54 maçta forma giydi. Bu maçlarda 16 gol kaydeden ve 13 asist yapan 26 yaşındaki futbolcu, 29 gole direkt olarak katkı sağladı.