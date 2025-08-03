Göz göre göre ölüm! Ön tekerini kaldırınca kaza yaptı!

Antalya'da ön tekerini kaldırdığı motosikletle seyir halindeyken önündeki motosiklete temas ederek yola savrulan Sergen Gülpınar (30), yaşamını yitirdi.

DHA'nın haberine göre Gülpınar'ın, 'Motor üzerinde ölürsem küçük, büyük ne kadar motor var ise cenaze aracımın arkasında bana eşlik etsin' vasiyeti de yerine getirildi.

Kaza, dün saat 01.00 sıralarında, Kepez ilçesi Batı Çevre Yolu'nda meydana geldi. Motorcu arkadaşlarıyla yola çıkan saç tasarımcısı Sergen Gülpınar, ön tekerini kaldırdığı motosikletinin kontrolünü kaybedip, önündeki motosiklete temas etti.

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Yola savrulup, bariyerlere çarpan Gülpınar, kaza yerinde hayatını kaybetti. Arkadaşlarının ihbarı üzerine kaza yerine ekipler sevk edildi. Olay yeri inceleme ekibinin çalışması sonrası Gülpınar'ın cenazesi, morga götürüldü. Kaza ise Sergen Gülpınar’ın bir motorcu arkadaşı tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

VASİYETİ YERİNE GETİRİLDİ

Sergen Gülpınar'ın cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Gülpınar’ın 'Motor üzerinde ölürsem küçük, büyük ne kadar motor var ise cenaze aracımın arkasında bana eşlik etsin' vasiyeti de yerine getirildi. Kurşunlu Mezarlığı'na giden cenaze aracını, arkasından onlarca motosikletli takip etti. Gülpınar'ın cenazesi, dün ikindi vakti gözyaşlarıyla toprağa verildi.