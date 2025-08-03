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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray'da Przemyslaw Frankowski Rennes'e gidiyor! - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray'da Przemyslaw Frankowski Rennes'e gidiyor!

        Devre arasında Galatasaray'a transfer olan ve geldiği günden bu yana beklentileri karşılayamayan Przemyslaw Frankowski'nin yeni adresi Fransa olacak. Sarı-kırmızılı kulüp, Rennes ile görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

        Giriş: 03.08.2025 - 17:48 Güncelleme: 03.08.2025 - 23:33
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        Geçtiğimiz sezonun devre arasında satın alma opsiyonuyla birlikte kiralık gelen Przemyslaw Frankowski, sarı-kırmızılılarda beklenen performansı gösteremedi.

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        Polonyalı yıldızın takımdan ayrılması beklenirken, Ligue 1 temsilcisi Rennes nabız yoklamıştı.

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        Sarı-kırmızılılar ile Fransız ekibi, oyuncu konusunda prensip anlaşmasına varırken; anlaşmada revizeye gidildi.

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        2 SEZON KİRALANACAK

        Yapılan anlaşmaya göre; deneyimli sağ bek Rennes'e 2 sezon kiralık olarak gidecek.

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        Oyuncu için herhangi bir kiralama bedeli ödenmeyecek fakat 5 milyon Euro civarında bir zorunlu satın alma opsiyonu bulunacak.

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        Polonyalı oyuncu bugün antrenmana çıkarken; iki kulüp arasında resmi imzaların atılmasıyla birlikte Frankowski Fransa'ya gidecek.

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        GÖRÜŞMELERE BAŞLANDI!

        Sarı-kırmızılıların KAP'a yaptığı bildiri şu şekilde:

        Profesyonel futbolcu Przemyslaw Adam Frankowski'nin transferi konusunda Stade Rennais Football Club ile resmi görüşmelere başlanmıştır.

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        MALİYETİ 8 MİLYON EURO

        Polonyalı sağ bekin satın alma opsiyonuna 7 milyon Euro veren sarı-kırmızılılar, kiralama bedeli de 1 milyon Euro ödemişti.

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        Geçtiğimiz sezonun devre arasında satın alma opsiyonuyla kiralanan 30 yaşındaki sağ bek, 15 maçta 1 asistlik performans sergiledi.

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