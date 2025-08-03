Rıdvan Dilmen'den Jhon Duran ve Victor Osimhen yorumu!

Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 sezonu 8 Ağustos Cuma günü resmen başlayacak. Duayen yorumcu Rıdvan Dilmen, HT Spor'da takımların son hallerini yorumladı.

"G.SARAY NOKTA ATIŞI TRANSFERLER YAPTI"

Galatasaray bir orta saha transferi etmek istediği zaman, üçlü orta sahadan kimi oynatmayacaksın? Galatasaray geçtiğimiz 2 yıldaki kalabalık transferleri durdurdu, çok para harcadılar ama nokta atışı yaptılar. G.Saray'ın ideal kadrosunu hemen hemen sayabiliriz. Güçlü kadrosunu koruyor, oyuncuları da sezon öncesi zinde ve enerjik gördük.

🎙️ Rıdvan Dilmen: "Galatasaray kalabalık transferleri durdurdu, çok para harcadılar ama nokta atışı yaptılar. Oyuncuları da sezon öncesi zinde ve enerjik gördük." pic.twitter.com/ACTniXVuuK — HT Spor (@HTSpor) August 3, 2025

"OKAN BURUK'UN YERİNDE OLSAM..."

Ben Okan Buruk yerinde olsam cuma akşamı Antep'te, bu ilk 11'le çıkarım. Günay, Sallai, Davinson, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Lemina, Sara, Sane, Yunus, Barış Alper. Sallai yerine Kaan, Jakobs yerine Eren olabilir. Galatasaray'ın Gaziantep FK maçına bu şekilde çıkacağını düşünüyorum.

🎙️ Rıdvan Dilmen: "Galatasaray'ın Gaziantep FK maçına bu şekilde çıkacağını düşünüyorum." pic.twitter.com/AVABe2Qzrz — HT Spor (@HTSpor) August 3, 2025

"İNSANLAR DİZİLİŞE ÇOK TAKILMAYA BAŞLADI"

İnsanlar dizilişe çok takılmaya başladı, bu kadar yapıp kendinizi üzmeyin. Bunlar çok kolay değil, tecrübeli bir oyuncuya bile kaymayı öğretmeniz lazım. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin bu kadro yapısında Beşiktaş'a göre en büyük avantajı, oyun içerisinde de her sisteme çevirebilirsiniz.

🎙️ Rıdvan Dilmen: "İnsanlar dizilişe çok takılmaya başladı, bu kadar yapıp kendinizi üzmeyin. Bunlar çok kolay değil, tecrübeli bir oyuncuya bile kaymayı öğretmeniz lazım." pic.twitter.com/FcXTGOZpAp — HT Spor (@HTSpor) August 3, 2025

"RANGERS MAÇI MOURINHO'YA YAZAR"

Jose Mourinho'da bir değişiklik yok. Geçen yıl özellikle Glasgow Rangers maçı tamamen Mourinho'ya yazar. O vasat takıma burada elendi. Lazio maçında rakibe hemen hemen hiç pozisyon vermedi. Akan oyunda geçtiğimiz yıl pozisyon üretmekte zorlandı. İlginç bir şekilde İrfan Can Kahveci'yi oynatmıyordu, oynattığı zaman da kesiyordu. Büyük takımın yapması gereken, önde baskılı oyunu topu çok çabuk kazandı. Büyük kulüpler topu ne kadar rakipte daha az tutarsa şampiyonlukta favori olur. Galatasaray'ın uzun zamandır şampiyon olmasının sebebi bu.