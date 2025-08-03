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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray'da sürpriz ayrılık iddiası! - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray'da sürpriz ayrılık iddiası!

        Osimhen ve Sane gibi yıldızları kadrosuna katan Galatasaray, transfer çalışmalarına devam ediyor. İspanyol basını, sarı-kırmızılılarda sürpriz bir ayrılığın yaşanabileceğini iddia etti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.08.2025 - 20:17 Güncelleme: 03.08.2025 - 20:17
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        Yeni sezon hazırlıklarına devam eden Galatasaray, son olarak Lazio ile 2-2 berabere kaldı.

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        Transfer çalışmalarını sürdüren ve takımdan sürpriz ayrılıkların da yaşanabileceği sarı-kırmızılılar için İspanyol basını flaş bir iddia ortaya attı.

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        ESPANYOL'DAN BERKAN KUTLU HAMLESİ!

        İspanyol basınından AS'ın haberine göre; 27 yaşındaki futbolcuya La Liga ekibi Espanyol talip oldu.

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        İspanyol temsilcisi Cimbom'a satın alma opsiyonlu kiralık teklifi sunduğu ve sonraki satıştan pay da teklif ettiği aktarıldı.

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        27 yaşındaki futbolcu sarı-kırmızılıların Lazio ile oynadığı hazırlık maçında kadroda yer almamıştı.

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        Berkan Kutlu geçtiğimiz sezon G.Saray'da 42 maça çıkarken 1 asistlik katkı sağladı ve 1.552 dakika sahada kaldı.

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