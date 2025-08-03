Galatasaray'da sürpriz ayrılık iddiası!
Osimhen ve Sane gibi yıldızları kadrosuna katan Galatasaray, transfer çalışmalarına devam ediyor. İspanyol basını, sarı-kırmızılılarda sürpriz bir ayrılığın yaşanabileceğini iddia etti.
Yeni sezon hazırlıklarına devam eden Galatasaray, son olarak Lazio ile 2-2 berabere kaldı.
Transfer çalışmalarını sürdüren ve takımdan sürpriz ayrılıkların da yaşanabileceği sarı-kırmızılılar için İspanyol basını flaş bir iddia ortaya attı.
ESPANYOL'DAN BERKAN KUTLU HAMLESİ!
İspanyol basınından AS'ın haberine göre; 27 yaşındaki futbolcuya La Liga ekibi Espanyol talip oldu.
İspanyol temsilcisi Cimbom'a satın alma opsiyonlu kiralık teklifi sunduğu ve sonraki satıştan pay da teklif ettiği aktarıldı.
27 yaşındaki futbolcu sarı-kırmızılıların Lazio ile oynadığı hazırlık maçında kadroda yer almamıştı.
Berkan Kutlu geçtiğimiz sezon G.Saray'da 42 maça çıkarken 1 asistlik katkı sağladı ve 1.552 dakika sahada kaldı.