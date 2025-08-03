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        Haberler Spor Futbol UEFA Avrupa Konfederasyon Ligi Avrupa kupalarında muhtemel rakipler belli oluyor - Futbol Haberleri

        Avrupa kupalarında muhtemel rakipler belli oluyor

        Ülkemizi Beşiktaş, Fenerbahçe, İstanbul Başakşehir ve Samsunspor'un temsil ettiği Avrupa kupalarında play-off turu kura çekimleri bugün gerçekleştirilecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.08.2025 - 13:23 Güncelleme: 04.08.2025 - 10:17
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        Avrupa'da muhtemel rakipler belli oluyor
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        UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde play-off turu kuraları bugün çekilecek.

        İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleştirilecek kura çekimlerinde, Avrupa kupalarında mücadele edecek Türk temsilcileri Beşiktaş, Fenerbahçe, İstanbul Başakşehir ve Samsunspor'un muhtemel rakipleri de belli olacak.

        DEVLER LİGİ KURASI 13.00'TE

        UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Hollanda ekibi Feyenoord'u geçmesi halinde play-off etabına kalacak Fenerbahçe'nin yer aldığı "Devler Ligi" kurası, TSİ 13.00'te başlayacak.

        FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL RAKİPLERİ

        Sarı-lacivertliler, Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Feyenoord'u geçmesi halinde play-off turunda Benfica - Nice ya da Club Brugge - Salzburg eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

        AVRUPA LİGİ'NDE KURALAR 14.00'TE ÇEKİLECEK

        Avrupa macerasına play-off turundan dahil olacak Samsunspor'un bulunduğu UEFA Avrupa Ligi kura çekimi, TSİ 14.00'te yapılacak.

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        SAMSUNSPOR'UN MUHTEMEL RAKİPLERİ

        Shakhtar Donetsk / Panathinaikos eşleşmesinin galibi

        Midtjylland / Fredrikstad eşleşmesinin galibi

        FCSB / Drita eşleşmesinin galibi

        Lech Poznan / Kızılyıldız eşleşmesinin kaybedeni

        KONFERANS LİGİ KURASI 15.00'TE

        Beşiktaş'ın İrlanda temsilcisi St. Patrick's'i, Başakşehir'in de Norveç ekibi Viking'i elemesi durumunda mücadele etmeye hak kazanacağı UEFA Konferans Ligi play-off turunun kurası ise TSİ 15.00'te gerçekleştirilecek.

        BEŞİKTAŞ VE BAŞAKŞEHİR'İN MUHTEMEL RAKİPLERİ

        Astana / Lausanne-Sport eşleşmesinin galibi

        Hajduk Split / Dinamo City eşleşmesinin galibi

        Spartak Trnava / Univ Craiova eşleşmesinin galibi

        Kauno Zalgiris / Arda eşleşmesinin galibi

        Polissya / Paksi eşleşmesinin galibi

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