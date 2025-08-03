Avrupa kupalarında muhtemel rakipler belli oluyor
Ülkemizi Beşiktaş, Fenerbahçe, İstanbul Başakşehir ve Samsunspor'un temsil ettiği Avrupa kupalarında play-off turu kura çekimleri bugün gerçekleştirilecek.
UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde play-off turu kuraları bugün çekilecek.
İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleştirilecek kura çekimlerinde, Avrupa kupalarında mücadele edecek Türk temsilcileri Beşiktaş, Fenerbahçe, İstanbul Başakşehir ve Samsunspor'un muhtemel rakipleri de belli olacak.
DEVLER LİGİ KURASI 13.00'TE
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Hollanda ekibi Feyenoord'u geçmesi halinde play-off etabına kalacak Fenerbahçe'nin yer aldığı "Devler Ligi" kurası, TSİ 13.00'te başlayacak.
FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL RAKİPLERİ
Sarı-lacivertliler, Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Feyenoord'u geçmesi halinde play-off turunda Benfica - Nice ya da Club Brugge - Salzburg eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
AVRUPA LİGİ'NDE KURALAR 14.00'TE ÇEKİLECEK
Avrupa macerasına play-off turundan dahil olacak Samsunspor'un bulunduğu UEFA Avrupa Ligi kura çekimi, TSİ 14.00'te yapılacak.
SAMSUNSPOR'UN MUHTEMEL RAKİPLERİ
Shakhtar Donetsk / Panathinaikos eşleşmesinin galibi
Midtjylland / Fredrikstad eşleşmesinin galibi
FCSB / Drita eşleşmesinin galibi
Lech Poznan / Kızılyıldız eşleşmesinin kaybedeni
KONFERANS LİGİ KURASI 15.00'TE
Beşiktaş'ın İrlanda temsilcisi St. Patrick's'i, Başakşehir'in de Norveç ekibi Viking'i elemesi durumunda mücadele etmeye hak kazanacağı UEFA Konferans Ligi play-off turunun kurası ise TSİ 15.00'te gerçekleştirilecek.
BEŞİKTAŞ VE BAŞAKŞEHİR'İN MUHTEMEL RAKİPLERİ
Astana / Lausanne-Sport eşleşmesinin galibi
Hajduk Split / Dinamo City eşleşmesinin galibi
Spartak Trnava / Univ Craiova eşleşmesinin galibi
Kauno Zalgiris / Arda eşleşmesinin galibi
Polissya / Paksi eşleşmesinin galibi