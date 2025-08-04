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        Haberler Gündem 3. Sayfa Cezaevinden çıkıp evi yaktı iddiası! Boşanma aşamasındaki çift, ölü bulundu! | Son dakika haberleri

        Cezaevinden çıkıp evi yaktı iddiası! Boşanma aşamasındaki çift, ölü bulundu!

        Karabük'te dün meydana gelen bir yangında dehşet yaşandı. Boşanma aşamasındaki Mehmet Derya ve Semra Derya'nın ölü bulunduğu olayda ise korkunç bir şüphe ortaya çıktı. Buna göre yangının cezaevinden izinli çıkarak eve gelen Mehmet Derya tarafından çıkarıldığı ihtimali değerlendiriliyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.08.2025 - 10:09 Güncelleme: 04.08.2025 - 10:09
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        Cezaevinden çıkıp evi yaktı iddiası!
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        Karabük'te Mehmet Derya (41) ve boşanma aşamasında olduğu eşi Semra Derya (42), evde çıkan yangında ölü bulundu.

        DHA'nın haberine göre yangının cezaevinden izinli çıkarak eve gelen Mehmet Derya tarafından çıkarıldığı ihtimali değerlendiriliyor.

        Olay, dün saat 17.30 sıralarında Karabük merkeze bağlı Beşbinevler Bahçelievler Mahallesi 132’nci Sokak’ta bulunan apartman dairesinde meydana geldi. Apartmanın 4’üncü katında çıkan yangını görenler 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu.

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        İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler kapıyı kırarak eve girdi. İtfaiye ekibi yangına müdahale ederek alevleri söndürürken, duman da tahliye edildi. Evde yapılan incelemede Semra Derya ve boşanma aşamasında olduğu eşi Mehmet Derya’nın cansız bedeni bulundu.

        CEZAEVİNDEN İZİNLİ ÇIKMIŞ

        Mehmet Derya’nın 1 Ağustos’ta, ‘tehdit’, ‘kadına karşı basit yaralama’ ve ‘kasten yaralama’ suçlarından tutuklu bulunduğu Karabük Açık Cezaevi’nden 10 gün izinli olarak çıktığı öğrenildi.

        Polis ve jandarma, evi yakan kişinin olayda ölen ve 15 farklı suç kaydı bulunan Mehmet Derya olduğu ihtimali üzerinde dururken, inceleme sonrası Semra ve Mehmet Derya’nın cansız bedeni, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin morguna kaldırıldı. Yangın sırasında Derya çiftinin 2 çocuğunun evde olmadığı öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

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