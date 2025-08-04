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        Haberler Ekonomi Emlak Kirada tavan zam oranı belli oldu - Emlak Haberleri

        Kirada tavan zam oranı belli oldu

        Temmuz ayının enflasyon verileri açıklandı, buna göre ağustos ayında uygulanabilecek tavan kira zam oranı yüzde 41,13 oldu

        Giriş: 04.08.2025 - 10:03 Güncelleme: 04.08.2025 - 10:11
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        Kirada tavan zam oranı belli oldu
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        TÜİK, temmuz ayına dair enflasyon verilerini açıkladı. Böylece 12 aylık enflasyon ortalamasına göre belirlenen kirada tavan zam oranı yüzde 41,13 oldu.

        Hem konutlarda hem iş yerlerinde ağustos ayında tavan yüzde 41,13 olarak uygulanabilecek.

        2024'ün temmuz ayına kadar 2 yıl boyunca konut kiralarında yüzde 25 zam tavanı uygulanmıştı. Bu uygulamanın kalkmasıyla zam tavanı daha önce olduğu gibi 12 aylık TÜFE ortalaması üzerinden hesaplanmaya başladı.

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