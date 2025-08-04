Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de bir yıl içinde trafik kaynaklı tek bir ölüm bile yaşamadı

Finlandiya'nın başkenti Helsinkin'de son bir yıldır trafik kazasına bağlı tek bir can kaybının yaşanmadığı açıklandı.

AB genelinde trafik kazaları ölümleri 2024'te yüzde 3'lük bir düşüşle yaşasa da trajik sonuçlara yol açan kazalar metropollerde hala yaygın. Bir yılı kazasız geçirmek, çoğu şehir için - hele ki bir Avrupa başkenti için - dikkate değer bir başarı.

Politico'nun haberine göre, 2023 yılında, AB şehirlerindeki trafik kazalarında 7 bin 807 kişi hayatını kaybetti. Geçen yıl Berlin'de trafik kazalarında 55 kişi, son 12 ayda ise Brüksel bölgesinde meydana gelen kazalarda dokuz kişi hayatını kaybetti.

"HIZ SINIRLARI EN ÖNEMLİ FAKTÖRLERDEN BİRİ"

Nüfusu 690 bini bulan Helsinki, AB'nin en küçük başkentleri arasında yer alıyor. Şehrin Kentsel Çevre Bölümü'nde trafik mühendisi olan Roni Utriainen, Finlandiya basınına yaptığı açıklamada, bu başarının "birçok faktöre bağlı olduğunu ancak hız sınırlarının en önemli faktörlerden biri olduğunu" söyledi.

REKLAM

Bir aracın çarpma hızının saatte 40 kilometreden 30 kilometreye düşürülmesiyle yaya ölüm riskinin yarı yarıya azaldığını vurgulayan yetkililer, 2021 yılında Helsinki'nin çoğu yerleşim bölgesinde ve şehir merkezinde alt sınırı uygulamaya koydu.

AVRUPA MODELİ Helsinki yetkilileri, 2019'da ulaştıkları başarıyı, yani trafikte hiçbir yaya ya da bisikletlinin hayatını kaybetmemesini, tekrar edebilmek için son beş yıldır çaba gösteriyor. Ulaşım yetkilisi Reetta Utriainen, bu başarının, eskiden araç odaklı olan başkenti dönüştüren veri temelli, uzun vadeli ulaşım politikalarına ve kentsel gelişim stratejilerine dayandığını vurguladı. Şehrin birçok bölgesinde yollar bilinçli olarak daraltıldı ve sürücüleri rahatsız edecek şekilde ağaçlar dikildi, bunun ardındaki mantığın ise şu olduğu ifade edildi: Karmaşık kent peyzajları, sürücüleri yoğun bölgelerde daha dikkatli hareket etmeye zorluyor. Şehir ayrıca, bin 500 kilometreyi aşan kapsamlı bir bisiklet yolu ağı da dahil olmak üzere, yeni yaya ve bisiklet altyapılarına yatırım yaptı. Toplu ulaşım ağı karbon salımı olmayan ve sürücüsüz otobüslerle güçlendirildi, yeni bir tramvay hattı için Avrupa Yatırım Bankası'ndan finansman sağlandı. Utriainen, bu iyileştirmelerin "araç kullanımını ve buna bağlı olarak ciddi kazaların sayısını azalttığını" söyledi. İstatistikler de bunu doğruluyor: 2003 ile 2023 yılları arasında şehirde trafik kaynaklı yaralanmaların sayısı 727'den yalnızca 14'e düştü.