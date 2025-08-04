Beşiktaş'ta Ndidi tamam, hedef Sancho!
Beşiktaş'ta transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Wilfred Ndidi transferinde sona yaklaşan siyah-beyazlılar, Jadon Sancho için harekete geçti. Öte yandan Beşiktaş, Rıdvan Yılmaz'ı da takıma geri döndürmek istiyor.
Beşiktaş'ta transfer çalışmaları yoğun bir şekilde devam ediyor. Siyah-beyazlılarda son olarak Gedson Fernandes ve Semih Kılıçsoy ayrılığı yaşandı.
Orta sahasını güçlendirmek isteyen siyah-beyazlılar, Leicester City ile Wilfred Ndidi için büyük oranda anlaşma sağladı.
Transferin kısa süre içerisinde tamamlanması bekleniyor.
SANCHO ATAĞI
Öte yandan siyah-beyazlılar, Manchester United'dan ayrılmaya hazırlanan Jadon Sancho için temas kurdu.
Beşiktaş, yıldız oyuncunun şartlarını sordu. Uygun şartlar oluşması halinde siyah-beyazlılar transferi bitirmeyi hedefliyor.
RIDVAN YILMAZ GERİ DÖNEBİLİR
Son olarak Beşiktaş, eski oyuncu Rıdvan Yılmaz için de harekete geçti. Siyah-beyazlılar, milli futbolcuyu takıma geri döndürmeyi planlıyor.