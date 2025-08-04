Beşiktaş için Mehdi Taremi iddiası!
Beşiktaş'ta transfer çalışmaları tüm hızıyla sürerken, İtalya'dan dikkat çeken bir iddia geldi. Siyah-beyazlıların, Inter'in İranlı golcüsü Mehdi Taremi'yi gündemine aldığı öne sürüldü.
Beşiktaş, hücum hattını güçlendirmek için arayışlarına devam ederken, Inter’in golcüsü Mehdi Taremi için harekete geçildi.
İtalyan basınından Corriere dello Sport’un haberine göre; Serdal Adalı yönetimi, son Şampiyonlar Ligi finalisti Inter’in İranlı golcüsü Mehdi Taremi ile prensip anlaşmasına vardı.
Haberde, Inter’in Taremi’yi kadroda düşünmediği ve oyuncunun kontratının iki yıl daha devam etmesine rağmen ayrılığa sıcak baktığı kaydedildi.