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        Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi play-off'unda muhtemel rakipleri belli oldu!

        UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Hollanda ekibi Feyenoord'u geçmesi halinde Fenerbahçe'nin play-off'taki muhtemel rakipleri belli oldu. Sarı-Lacivertliler, Feyenoord'u geçerse Nice-Benfica maçının galibiyle Şampiyonlar Ligi lig etabına kalmak için karşılaşacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.08.2025 - 13:11 Güncelleme: 04.08.2025 - 13:41
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        Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi play-off'unda muhtemel rakipleri belli oldu!
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        Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turundaki muhtemel rakipleri belirlendi.

        Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasında play-off turu kurası, İsviçre'nin Nyon kentinde bulunan UEFA merkezinde çekildi.

        Sarı-lacivertli takım, 3. eleme turunda Feyenoord'u (Hollanda) geçmesi halinde play-off'ta Nice (Fransa)-Benfica (Portekiz) eşleşmesinin kazananıyla karşılaşacak.

        Play-off turu maçları, 19-20 ve 26-27 Ağustos tarihlerinde oynanacak. Fenerbahçe, play-off'a kalması halinde ilk maçı kendi sahasında yapacak.

        Fenerbahçe, Feyenoord'a elenmesi halinde ise yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşamasından itibaren devam edecek.

        Bütün eşleşmeler şu şekilde:

        ŞAMPİYONLAR YOLU

        Ludogorets (Bulgaristan) - Ferencvaros (Macaristan) / Shkendija (Kuzey Makedonya) - Karabağ (Azerbaycan)

        Lech Poznan (Polonya) - Kızılyıldız (Sırbistan) / Dinamo Kiev (Ukrayna) - Pafos (Kıbrıs Rum Kesimi)

        Bodo/Glimt (Norveç) - Sturm Graz (Avusturya)

        Celtic (İskoçya) / Kairat (Kazakistan) - Slovan Bratislava (Slovakya)

        Basel (İsviçre) / Malmö (İsveç) - Kopenhag (Danimarka)

        LİG YOLU

        Feyenoord (Hollanda) - Fenerbahçe / Nice (Fransa) - Benfica (Portekiz)

        Rangers (İskoçya) - Viktoria Plzen (Çekya) / Salzburg (Avusturya) - Club Brugge (Belçika)

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