Limon ve karpuza rağmen gıda fiyatları yerinde saydı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, gıda enflasyonu temmuzda aylık bazda yüzde 0,07 artarken, yıllık yüzde 27,95 yükseldi.

Tüketici fiyatları bazında temmuzda aylık gıdada en yüksek fiyat artışı yüzde 15,85 ile kakao fiyatlarında görüldü. Bunu yüzde 5,18 meyve ve sebze suları, yüzde 4,53 Reçel, marmelat, bal vb. ürünler, yüzde 4,52 Şarküteri ürünleri (sucuk, sosis, salam vb.) takip etti.

TAVUK ETİ FİYATI BİR YILDA YÜZDE 10 DÜŞTÜ

Geçen ay en fazla fiyat düşüşü, yüzde 15,92 ile patateste gerçekleşti. Bunu yüzde 9,61 ile kahvaltılık tahıl ürünleri, yüzde 8,75 ile taze meyveler, yüzde 5,52 ile tavuk eti takip etti. Geçen yıla göre ise en fazla düşüş yüzde 9,91 tavuk etinde görüldü.

Temel başlıklar Bir önceki aya göre değişim oranı (%) Bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı (%) Toz kakao 15,85 65,65 Meyve ve sebze suları 5,18 39,55 Reçel, marmelat, bal vb. ürünler 4,53 38,03 Şarküteri ürünleri (sucuk, sosis, salam vb.) 4,52 25,37 Konserve edilmiş veya işlenmiş balık 4,18 20,07 Konserve edilmiş veya işlenmiş sebze içerikli ürünler (salça, turşu, zeytin vb. dahil) 3,90 20,07 Çay ve bitki çayları 3,87 38,10 Margarin 3,71 31,16 Başka yerde sınıflandırılamayan diğer gıda ürünleri (tuz, sirke, ketçap, mayonez vb.) 3,45 22,30 Kahve 3,42 63,24 Su ve maden suyu 3,42 31,43 Yumurta 3,28 59,11 Makarna çeşitleri 3,26 34,01 Süt 3,02 17,41 Şarap 2,97 30,38 Lokanta, pastane, kafe vb. yerlerde içilen içecekler 2,58 38,16 Pirinç 2,37 21,86 Diğer fırıncılık ürünleri (bisküvi, kek, kraker, yufka, baklava vb.) 2,20 42,58 Peynir 2,10 16,94 Lokanta, pastane, kafe vb. yerlerde yenen yemekler 1,96 32,89 Dondurma 1,81 30,41 Sıvı yağlar (zeytinyağı, ayçiçek yağı) 1,81 29,41 Kuru meyve ve sert kabuklu yemişler 1,80 27,02 Un ve diğer tahıllar 1,66 25,93 Alkolsüz içecekler (meşrubat, ayran vb.) 1,60 29,16 Çikolata ve şekerlemeler 1,29 61,62 Kuru baklagiller 1,28 16,38 Taze sebzeler (patates hariç) 1,13 16,69 Tereyağı 1,12 19,20 Ekmek 0,93 30,71 Diğer süt ürünleri (yoğurt, hazır sütlü tatlı vb.) 0,78 15,10 Şeker 0,73 18,61 Kuzu eti 0,31 27,37 Dana eti 0,27 25,25 Taze balık -0,03 62,60 Tavuk eti -5,52 -9,91 Taze meyveler -8,75 49,88 Kahvaltılık tahıl ürünleri -9,61 40,94 Patates -15,92 13,31

KARPUZDA ÜRETİCİ-MARKET FİYAT FARKI YÜZDE 614

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar ise temmuz ayında market raflarında 37 ürünün 19'unda fiyat artışı, 17'sinde ise fiyat azalışı görüldüğünü söyledi. Temmuz ayında markette en fazla fiyat artışının limonda, en büyük azalışın ise kabakta olduğu görüldü. Temmuz ayında üreticiyle market arasındaki fiyat farkı yüzde 613'ü aşarak en çok karpuzda görüldü.