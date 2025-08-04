Microsoft açıkladı! Yapay zeka ile en fazla riske maruz kalan meslekler
Microsoft, yapay zekaya en fazla maruz kalan ve "en fazla risk altında" olan meslekleri açıkladı. Tarihçiler, çevirmenler ve satış temsilcileri listenin başında yer alıyor. Microsoft, bu rollerin yapay zeka tarafından otomatik olarak ortadan kaldırılmadığını söylese de, rapora göre işverenler artan üretkenliğe yer açmak için işe alımları durduruyor ve pozisyonları azaltıyor
Microsoft, yapay zeka ile yüksek oranda örtüşen ve "en fazla risk altında" olan meslekleri açıkladı. Özellikle tarihçiler, çevirmenler ve satış temsilcileri listenin başında yer alıyor.
Microsoft, bu rollerin yapay zeka tarafından otomatik olarak ortadan kaldırılacağı anlamına gelmediğini söylese de, rapora göre işverenler artan üretkenliğe yer açmak için işe alımları durduruyor ve pozisyonları azaltıyor.
Rapora göre ABD'de yaklaşık 5 milyon işi oluşturan müşteri hizmetleri ve satış temsilcileri de yapay zeka ile rekabet etmek zorunda kalacak. Araştırmacılar, genel olarak en çok maruz kalınan işlerin, bilgisayar, matematik veya ofiste idari işler gibi bilgi gerektiren işler olduğunu yazdı. Satış işleri de genellikle bilgi paylaşımı ve açıklamayı içerdiğinden listenin başında yer alıyor.
Siyaset bilimciler, gazeteciler ve yönetim analistleri gibi işlerin de çoğu, genellikle iş bulmak için dört yıllık bir eğitim gerektiren işler. Ancak araştırmacıların da belirttiği gibi, bir zamanlar kariyer ilerlemesinin kesin yolu olarak kabul edilen bir dereceye sahip olmak, artık değişen gelgitlere karşı bir güvence değil.
İşte yapay zekanın en çok etkilediği ilk 40 meslek
1. Tercümanlar ve Çevirmenler
2. Tarihçiler
3. Yolcu Görevlileri
4. Satış Temsilcileri
5. Yazarlar ve Edebiyatçılar
6. Müşteri Hizmetleri Temsilcileri
7. CNC Programcıları
8. Telefon Operatörleri
9. Bilet Satış ve Seyahat Memurları
10. Radyo ve Televizyon Spikerleri, Radyo DJ’leri
11. Aracı kurum Çalışanları
12. Çiftlik ve Ev Yönetimi Eğitmenleri
13. Tele-pazarlamacılar
14. Otel Danışma Görevlileri
15. Siyaset Bilimciler
16. Haber Analistleri, Muhabirler, Gazeteciler
17. Matematikçiler
18. Yazarlar
19. Yazım Kontrol Uzmanları
20. Karşılama ve Ağırlama Görevlileri
21. Editörler
22. İşletme Öğretim Üyeleri (Üniversite)
23. Halkla İlişkiler Uzmanları
24. Ürün Tanıtım Görevlileri
25. Reklam Satış Temsilcileri
26. Hesap Açılış Uzmanları
27. İstatistik Asistanları
28. Gişe Memurları
29. Veri Bilimcileri
30. Finansal Danışmanlar
31. Arşivciler
32. Ekonomi Öğretim Üyeleri (Üniversite)
33. Web Geliştiriciler
34. Yönetim Analistleri
35. Coğrafyacılar
36. Mankenler / Modeller
37. Pazar Araştırma Analistleri
38. Acil Durum İletişim Operatörleri
39. Santral Operatörleri
40. Kütüphane Öğretim Üyeleri (Yükseköğretim)