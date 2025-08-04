Microsoft açıkladı! Yapay zeka ile en fazla riske maruz kalan meslekler

Microsoft, yapay zeka ile yüksek oranda örtüşen ve "en fazla risk altında" olan meslekleri açıkladı. Özellikle tarihçiler, çevirmenler ve satış temsilcileri listenin başında yer alıyor.

Microsoft, bu rollerin yapay zeka tarafından otomatik olarak ortadan kaldırılacağı anlamına gelmediğini söylese de, rapora göre işverenler artan üretkenliğe yer açmak için işe alımları durduruyor ve pozisyonları azaltıyor.

Rapora göre ABD'de yaklaşık 5 milyon işi oluşturan müşteri hizmetleri ve satış temsilcileri de yapay zeka ile rekabet etmek zorunda kalacak. Araştırmacılar, genel olarak en çok maruz kalınan işlerin, bilgisayar, matematik veya ofiste idari işler gibi bilgi gerektiren işler olduğunu yazdı. Satış işleri de genellikle bilgi paylaşımı ve açıklamayı içerdiğinden listenin başında yer alıyor.

Siyaset bilimciler, gazeteciler ve yönetim analistleri gibi işlerin de çoğu, genellikle iş bulmak için dört yıllık bir eğitim gerektiren işler. Ancak araştırmacıların da belirttiği gibi, bir zamanlar kariyer ilerlemesinin kesin yolu olarak kabul edilen bir dereceye sahip olmak, artık değişen gelgitlere karşı bir güvence değil.

İşte yapay zekanın en çok etkilediği ilk 40 meslek 1. Tercümanlar ve Çevirmenler 2. Tarihçiler 3. Yolcu Görevlileri 4. Satış Temsilcileri 5. Yazarlar ve Edebiyatçılar 6. Müşteri Hizmetleri Temsilcileri 7. CNC Programcıları 8. Telefon Operatörleri 9. Bilet Satış ve Seyahat Memurları 10. Radyo ve Televizyon Spikerleri, Radyo DJ’leri 11. Aracı kurum Çalışanları 12. Çiftlik ve Ev Yönetimi Eğitmenleri 13. Tele-pazarlamacılar 14. Otel Danışma Görevlileri 15. Siyaset Bilimciler 16. Haber Analistleri, Muhabirler, Gazeteciler 17. Matematikçiler 18. Yazarlar 19. Yazım Kontrol Uzmanları 20. Karşılama ve Ağırlama Görevlileri 21. Editörler 22. İşletme Öğretim Üyeleri (Üniversite) 23. Halkla İlişkiler Uzmanları 24. Ürün Tanıtım Görevlileri 25. Reklam Satış Temsilcileri 26. Hesap Açılış Uzmanları 27. İstatistik Asistanları 28. Gişe Memurları 29. Veri Bilimcileri 30. Finansal Danışmanlar 31. Arşivciler 32. Ekonomi Öğretim Üyeleri (Üniversite) 33. Web Geliştiriciler 34. Yönetim Analistleri 35. Coğrafyacılar 36. Mankenler / Modeller 37. Pazar Araştırma Analistleri