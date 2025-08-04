Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Enflasyon 44 ayın en düşük seviyesinde Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek açıklanan enflasyon verileri ile ilgili 44 ayın en düşük seviyesinde olduğunu belirterek, "Enflasyondaki düşüş, öngörülebilirliği artırarak yurtiçi finansal koşulların ve yatırım ortamının daha da iyileşmesine katkı sağlayacaktır. Temel önceliğimiz olan kalıcı fiyat istikrarını sağlamak için programımızı kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz" dedi

Habertürk Giriş: 04.08.2025 - 10:50 Güncelleme: 04.08.2025 - 10:50 facebook

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