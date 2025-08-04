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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Enflasyon 44 ayın en düşük seviyesinde - İş-Yaşam Haberleri

        Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Enflasyon 44 ayın en düşük seviyesinde

        Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek açıklanan enflasyon verileri ile ilgili 44 ayın en düşük seviyesinde olduğunu belirterek, "Enflasyondaki düşüş, öngörülebilirliği artırarak yurtiçi finansal koşulların ve yatırım ortamının daha da iyileşmesine katkı sağlayacaktır. Temel önceliğimiz olan kalıcı fiyat istikrarını sağlamak için programımızı kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.08.2025 - 10:50 Güncelleme: 04.08.2025 - 10:50
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        "Enflasyon 44 ayın en düşük seviyesinde"
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        Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyon verileri sonrası sosyal medya hesabından değerlendirmede bulundu.

        Enflasyonun 44 ayın en düşük seviyesinde olduğunu vurgulayan Şimşek, "Aylık enflasyon temmuzda geçici ve dönemsel etkilerle yüzde 2,06 gerçekleşirken yıllık enflasyon son 12 ayda 28,3 puan düşüşle yüzde 33,5’e geriledi" dedi.

        Şimşek, "Yıllık gıda enflasyonu yüzde 28, temel mal enflasyonu yüzde 20,7 oldu. Hizmet enflasyonu üç yılı aşkın sürenin ardından ilk kez yüzde 50’nin altına indi. Dezenflasyon süreci hedeflerimiz doğrultusunda ilerlemektedir"açıklamasında bulundu.

        Yıl sonunda enflasyonun TCMB’nin tahmin aralığında gerçekleşeceğini öngördüklerini söyleyen Şimşek şöyle devam etti:

        "Enflasyondaki düşüş, öngörülebilirliği artırarak yurtiçi finansal koşulların ve yatırım ortamının daha da iyileşmesine katkı sağlayacaktır. Temel önceliğimiz olan kalıcı fiyat istikrarını sağlamak için programımızı kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz."

        #canvagrafik#https://x.com/memetsimsek/status/19525648363918#

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