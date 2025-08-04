Gayrimenkul Sertifikası'nda halka arz süreci başladı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından TOKİ ve Emlak Konut GYO iş birliğiyle hazırlanan Damla Kent Evleri Projesi’nin Gayrimenkul Sertifikalarının halka arzı bugün başladı.

Borsa İstanbul'da 4-8 Ağustos 2025 tarihleri arasında "DMLKT" işlem kodu ile halka arza katılım sağlanabiliyor. Katılım için aracı kurumlardan ya da bankaların yatırım hesapları üzerinden işlem yapılabiliyor.

Gayrimenkul Sertifikası'nın halka arz fiyatı, değerleme fiyatı üzerinden yüzde 25 indirimle 7,59 lira olarak belirlendi. Halka arz sürecinde yatırımcılar istedikleri sayıda sertifika için başvuru yapabilecek.

HANGİ DAİRE İÇİN KAÇ SERTİFİKA GEREKİYOR?

5 etaptan oluşacak Damla Kent Projesi kapsamında 5 bin 325 adet konut ve 244 adet ticari ünite inşa edilecek.

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Projenin ilk etabında yer alan 1540 konut, Gayrimenkul Sertifikası ile halka arz olacak. Sürecin devamında ise ikinci etapta bulunan 674 konutun halka arz edilmesi planlanıyor.

Damla Kent projesinde halka arz edilecek konutlar ve karşılık geldiği sertifika adetleri ise şöyle:

"62 metrekarelik 175 adet 1+1 daire, 631 bin 516 adet sertifika, 88 metrekarelik 1076 adet 2+1 daire, 863.276 adet sertifika, 144 metrekarelik 758 adet 3+1 daire, 1 milyon 384 bin 916 adet sertifika, 194 metrekarelik 205 adet 4+1 daire, 1 milyon 833 bin 345 adet sertifika".