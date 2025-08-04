Flaş Dominik Livakovic iddiası: Takımdan ayrılacak!
2 sezondur Fenerbahçe forması terleten Dominik Livakovic için flaş bir iddia ortaya atıldı. Deneyimli file bekçisi için ülkesinin basını, sarı-lacivertlilerden ayrılacağını yazdı.
Fenerbahçe, Altay Bayındır'ın Manchester United'a gitmesiyle birlikte kalesini Dominik Livakovic'le güçlendirmişti.
2 sezondur Fenerbahçe forması giyen 30 yaşındaki eldiven için Hırvat basını, takımdan ayrılacağını yazdı.
KISA SÜRE İÇERİSİNDE AYRILACAK
Hırvat basınından Sportske Novosti; Hırvat file bekçisinin kısa süre içerisinde sarı-lacivertlilerden ayrılacağını iddia etti.
Hırvatistan Milli Takım kalesini de koruyan Livakovic'in, Avrupa'nın 5 büyük liginden birine gitmek istediği kaydedildi.
MALİYETİ 6.65 MİLYON EURO
Fenerbahçe Hırvat kaleciyi 2023 yazında Dinamo Zagreb'den 6.65 milyon Euro'ya transfer etmişti.
Livakovic 72 kez Fenerbahçe forması giydi ve 26 maçta kalesini gole kapattı. Bu süreçte 78 gole ise engel olamadı.