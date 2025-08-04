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        Anasayfa Video 4 Ağustos 2025: Bugün ne oldu? İşte günün öne çıkan haberleri

        4 Ağustos 2025: Bugün ne oldu? İşte günün öne çıkan haberleri

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04 Ağustos 2025 - 16:56 Güncelleme: 04 Ağustos 2025 - 16:57

        Siyasetten spora, magazinden ekonomiye... Türkiye'de ve dünyada öne çıkan başlıkları, günün kaçırılmaması gereken haberlerini Helin Genç, Haberturk.com Haber Merkezi'ne soruyor. İşte 4 Ağustos 2025'in öne çıkan haberleri...

        * Enflasyon, temmuzda aylık bazda yüzde 2,06, yıllık bazda yüzde 33,52 oldu 

        * İsrail kabinesi, Gazze'ye yönelik saldırıların genişletilmesini bu hafta görüşecek

        * TBMM'de "Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda kurulacak komisyonun ilk toplantısı yarın yapılacak

        * Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi play-off'unda muhtemel rakipleri belli oldu

        * Geçtiğimiz yıl, ilişkilerinde ikinci kez ayrılık yaşayan Galatasaraylı Lucas Torreira ile oyuncu Devrim Özkan, sürpriz barışmalarını, Bodrum'un mavi sularında kutladı

        * Damla Kent Projesi'nin gayrimenkul sertifikaları halka arz olmaya başladı

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