4 Ağustos 2025: Bugün ne oldu? İşte günün öne çıkan haberleri
Siyasetten spora, magazinden ekonomiye... Türkiye'de ve dünyada öne çıkan başlıkları, günün kaçırılmaması gereken haberlerini Helin Genç, Haberturk.com Haber Merkezi'ne soruyor. İşte 4 Ağustos 2025'in öne çıkan haberleri...
* Enflasyon, temmuzda aylık bazda yüzde 2,06, yıllık bazda yüzde 33,52 oldu
* İsrail kabinesi, Gazze'ye yönelik saldırıların genişletilmesini bu hafta görüşecek
* TBMM'de "Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda kurulacak komisyonun ilk toplantısı yarın yapılacak
* Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi play-off'unda muhtemel rakipleri belli oldu
* Geçtiğimiz yıl, ilişkilerinde ikinci kez ayrılık yaşayan Galatasaraylı Lucas Torreira ile oyuncu Devrim Özkan, sürpriz barışmalarını, Bodrum'un mavi sularında kutladı
* Damla Kent Projesi'nin gayrimenkul sertifikaları halka arz olmaya başladı