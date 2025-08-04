Trump'tan Hindistan'a vergi açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump, Hindistan'ın Rusya'dan yaptığı petrol ithalatını işaret ederken, "Hindistan, Ukrayna'da kaç insanın Rus savaş makinesi tarafından öldürüldüğünü umursamıyor." dedi.

ABD Başkanı, Hindistan'ın ödediği verginin önemli ölçüde artırılacağını ifade ederken, Hindistan'ın sadece petrol ithalatı yapmadığını, aldığı petrolü yüksek karla sattığını bildirdi.

MİLLER'DAN HİNDİSTAN AÇIKLAMASI

ABD Başkanı Donald Trump'ın Başdanışmanı Stephen Miller, Hindistan'ı Rusya'dan petrol satın alarak Moskova yönetiminin Ukrayna'ya karşı yürüttüğü savaşı finanse etmekle suçladı.

Miller Fox News'e verdiği demeçte, Yeni Delhi yönetimini Rusya'nın Ukrayna'ya karşı yürüttüğü savaşı finanse etmekle suçlayarak "İnsanlar, Hindistan'ın Rus petrolü satın alma konusunda Çin ile başa baş gittiğini öğrendiklerine şaşıracaklar." ifadesini kullandı.

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Başdanışman Miller, Hindistan'ın Rusya'dan petrol satın alarak "bu savaşı finanse etmeyi sürdürmesini", Trump'ın "kabul edilemez" olarak nitelendirdiğini hatırlattı.

ABD'nin Rusya-Ukrayna savaşıyla başa çıkmak için "ekonomik açıdan güçlü konumda" olduğunu belirten Miller, "Ukrayna'da devam eden savaşı diplomatik, mali ve diğer yollarla ele almak için tüm seçenekler masada." dedi.