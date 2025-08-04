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        Haberler Dünya Trump'tan Hindistan'a vergi açıklaması | Dış Haberler

        Trump'tan Hindistan'a vergi açıklaması

        ABD Başkanı Donald Trump, Hindistan'ın Rusya'dan yaptığı petrol ithalatını işaret ederken, "Hindistan, Ukrayna'da kaç insanın Rus savaş makinesi tarafından öldürüldüğünü umursamıyor." dedi. Trump, Hindistan'ın ödediği verginin artırılacağını ifade etti

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 04.08.2025 - 18:00 Güncelleme: 04.08.2025 - 18:29
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        Trump'tan Hindistan'a vergi açıklaması
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        ABD Başkanı Donald Trump, Hindistan'ın Rusya'dan yaptığı petrol ithalatını işaret ederken, "Hindistan, Ukrayna'da kaç insanın Rus savaş makinesi tarafından öldürüldüğünü umursamıyor." dedi.

        ABD Başkanı, Hindistan'ın ödediği verginin önemli ölçüde artırılacağını ifade ederken, Hindistan'ın sadece petrol ithalatı yapmadığını, aldığı petrolü yüksek karla sattığını bildirdi.

        MİLLER'DAN HİNDİSTAN AÇIKLAMASI

        ABD Başkanı Donald Trump'ın Başdanışmanı Stephen Miller, Hindistan'ı Rusya'dan petrol satın alarak Moskova yönetiminin Ukrayna'ya karşı yürüttüğü savaşı finanse etmekle suçladı.

        Miller Fox News'e verdiği demeçte, Yeni Delhi yönetimini Rusya'nın Ukrayna'ya karşı yürüttüğü savaşı finanse etmekle suçlayarak "İnsanlar, Hindistan'ın Rus petrolü satın alma konusunda Çin ile başa baş gittiğini öğrendiklerine şaşıracaklar." ifadesini kullandı.

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        Başdanışman Miller, Hindistan'ın Rusya'dan petrol satın alarak "bu savaşı finanse etmeyi sürdürmesini", Trump'ın "kabul edilemez" olarak nitelendirdiğini hatırlattı.

        ABD'nin Rusya-Ukrayna savaşıyla başa çıkmak için "ekonomik açıdan güçlü konumda" olduğunu belirten Miller, "Ukrayna'da devam eden savaşı diplomatik, mali ve diğer yollarla ele almak için tüm seçenekler masada." dedi.

        Yeni Delhi yönetiminin ABD ürünlerine uyguladığı yüksek gümrük vergilerine de değinen Miller, "Hindistan kendini dünyadaki en yakın dostlarımızdan biri olarak gösteriyor, ancak ürünlerimizi kabul etmiyor." diyerek bu durumun iki ülke arasındaki dostluk ilişkileriyle çeliştiğini savundu.

        Hindistan yönetimi ise henüz konuya ilişkin açıklama yapmadı.

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