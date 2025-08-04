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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Boeing'de 1996'dan bu yana bir ilk! Binlerce kişi greve gidiyor - İş-Yaşam Haberleri

        Boeing'de 1996'dan bu yana bir ilk! Binlerce kişi greve gidiyor

        ABD'li havacılık ve savunma devi Boeing'in savunma birimi 1996 yılından bu yana ilk kez greve hazırlanıyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.08.2025 - 16:08 Güncelleme: 04.08.2025 - 16:08
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        Boeing'de 1996'dan bu yana bir ilk
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        ABD'li havacılık ve savunma devi Boeing, çalışanların ücretlerine yüzde 20 oranında zam ve 5.000 dolar prim ve belirli koşullarda iyileştirme teklifinde bulunmuş ancak bu teklif reddedilmişti.

        Boeing, sendika üyelerinin sözleşme teklifini reddetmesinin ardından St. Louis bölgesindeki savunma fabrikalarında yaklaşık 30 yıl sonra ilk greve hazırlanıyor. Yaklaşık 3200 çalışan gece yarısı itibarıyla greve gidecek. Sendika en son 1996 yılında greve gitmiş ve iş bırakma 99 gün sürmüştü.

        Sendikanın üst düzey yetkilisi Tom Boelling yaptığı açıklamada, "IAM 837. Bölge üyeleri yüksek sesle ve net bir şekilde taleplerini dile getirdiler. Çalışanlar becerilerini, özverilerini ve ülkemizin savunmasında oynadıkları kritik rolü yansıtan bir sözleşmeyi hak ediyorlar" dedi.

        Görsel: Associated Press
        Görsel: Associated Press

        Boeing'in savunma birimi, şirketin bu yılın ilk yarısında elde ettiği 42 milyar dolarlık cironun yaklaşık yüzde 30'unu oluşturmuştu. Kararın Boeing'in savunma bölümü üzerindeki mali baskıyı artırmasına kesin gözüyle bakılıyor. Sendika üyeleri, F-15, T-7 eğitim jeti gibi savaş uçakları, füzeler ve mühimmatlar üretiyor. Ayrıca, Boeing'in 777X ticari jetleri için bileşenler de üretiyorlar.

        Boeing Başkan Yardımcısı ve St. Louis'teki Kıdemli Tesis Yöneticisi Dan Gillian yaptığı açıklamada, "Greve hazırız ve greve katılmayan iş gücümüzün müşterilerimize destek vermeye devam edebilmesini sağlamak için acil durum planımızı tam olarak uyguladık" dedi. Boeing CEO'su Kelly Ortberg ise şirketin 29 Temmuz'daki bilanço açıklamasında grevin olası sonuçlarını küçümsemiş ve "Bunun büyüklüğü geçen sonbaharda gördüklerimizden çok daha az. Grevin etkileri konusunda çok fazla endişelenmeyin. Bunu atlatacağız" ifadelerini kullandı. Gillian, 31 Temmuz'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Boeing'in son teklifini, Uluslararası Makinistler ve Havacılık İşçileri Derneği 837 No'lu şube üyelerinin geçen hafta ilk teklifini reddetmelerinin ardından dile getirdikleri endişeleri gidermek için hazırladığını söyledi.

        Teklife göre IAM 837 üyeleri için ortalama ücretler 75.000 dolardan 102.600 dolara yükselecek ve tartışmalı 401(k) koşullarını güncellenecekti. Boeing, sözleşmenin Pazar günü saat 23:59'a kadar onaylanmaması halinde 5000 dolarlık bonusun geri çekeceğini ve çalışanlara bir daha teklif etmeyeceğini duyurdu.

        * Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.

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