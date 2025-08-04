Yargıtay’dan emsal boşanma kararı! Çocuğa şiddet eşe şiddetten daha ağır kusur

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, boşanma davasında çocuklara fiziksel şiddet uygulayan, ev içi görevlerini yerine getirmeyen ve sadakat yükümlülüğünü ihlal eden kadını, eşine şiddet uygulayan erkekten daha ağır kusurlu buldu. Yerel mahkeme ile istinafın tarafları “eşit kusurlu” sayarak reddettiği tazminat talebini değerlendiren Yüksek Mahkeme, “kadının davranışları erkeğin kişilik haklarına saldırı niteliğinde” diyerek kararın bozulmasına hükmetti.

KARŞILIKLI DAVALARDA MAHKEME EŞİT KUSUR DEDİ

Taraflar karşılıklı boşanma davası açtı. Diyarbakır 2. Aile Mahkemesi, her iki tarafın da davasını kabul etti. Kadının yoksulluk nafakası talebi ile erkeğin maddi ve manevi tazminat talepleri reddedildi. Ortak çocukların velayeti babaya verildi, anneyle kişisel ilişki kurulmasına karar verildi. İstinaf mahkemesi, ilk derece kararını usul ve esas bakımından hukuka uygun buldu. Kocanın avukatı, eşit kusur tespitine, kadının davasının kabulüne ve tazminat taleplerinin reddine itiraz ederek dosyayı temyize taşıdı.

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YARGITAY: KADIN DAHA AĞIR KUSURLU

Yargıtay, dosyayı incelediğinde, kadının sadece sadakat yükümlülüğüne aykırı davranmadığını; aynı zamanda ortak çocuklara fiziksel şiddet uyguladığını ve ev hanımı olmasına rağmen temizlik, yemek gibi ev içi sorumlulukları yerine getirmediğine dikkat çekti.