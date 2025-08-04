Fenerbahçe'den Hakan Çalhanoğlu hamlesi! B planı da hazır
Yaz transfer döneminde flaş isimleri kadrosuna katan Fenerbahçe'nin, Hakan Çalhanoğlu için son bir hamle daha yapma kararı aldığı iddia edildi.
Orta saha bölgesini kuvvetlendirmek için transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Hakan Çalhanoğlu için yeniden harekete geçecek.
F.BAHÇE'NİN HAKAN ISRARI!
SportsMediaSet'in haberine göre Fenerbahçe, transfer döneminin sonuna doğru Inter forması giyen Hakan Çalhanoğlu için son bir hamlede bulunacak.
Haberde, Inter cephesinin ve oyuncunun son dönemde ayrılığa kapıları kapattığı belirtilse de, Mourinho'nun son bir hamle yaparak transferi bitirmek istediği ifade ediliyor.
Yaz aylarında adı uzun süre Galatasaray ile de anılan Hakan Çalhanoğlu, geçmişteki açıklamaları ve kulübe olan sevgisi nedeniyle Cimbom'un radarına girmişti.
Ancak Galatasaray, bütçesini Victor Osimhen'e yönlendirme kararı alınca bu transfer rafa kalkmıştı. Bu durum, Fenerbahçe'nin devreye girmesinin önünü açtı.
HAKAN OLMAZSA ROTA DOUGLAS LUIZ
Sarı-lacivertliler, milli oyuncudan olumlu bir sonuç alamadığı takdirde rotasını Juventus forması giyen Douglas Luiz'e çevirecek.