İşte Galatasaray'ın Alvaro Morata için istediği rakam!
Transfer dönemini hareketli geçiren Galatasaray'da, Alvaro Morata'ya Como talip olmuştu. Sarı-kırmızılıların, kiralık sözleşmesi devam eden İspanyol golcü için talep ettiği rakam ortaya çıktı.
Devre arasında Galatasaray'ın Milan'dan kiraladığı Alvaro Morata konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Osimhen'i transfer eden ve kadrosunda Icardi'yi de bulunduran sarı-kırmızılıların, İspanyol golcüyle ilgili kararı merak ediliyordu.
G.SARAY 3-4 MİLYON EURO İSTİYOR
Alfredo Pedulla'nın haberine göre; Galatasaray, Morata’nın sözleşme feshi için Como’dan 3-4 milyon Euro tazminat talep etti.
Fakat Milan'la 10 milyon Euro'ya anlaşan Como, bu bedelden fazla bir rakam ödemek istemiyor.
"YAPMAMIZ GEREKENİ YAPTIK"
Geçtiğimiz günlerde Como Başkanı Mirwan Suwarso yaptığı açıklamada, yapmaları gereken her şeyi yaptıklarını ve topun artık Galatasaray'da olduğunu dile getirmişti.
Geçtiğimiz sezon devre arasında Cimbom'a imza atan 32 yaşındaki santrfor, 16 maçta 7 gol - 3 asistlik performans gösterdi.