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        Haberler Gündem 3. Sayfa Durakta cinayet! Dehşet görüntüler! | Son dakika haberleri

        Durakta cinayet! Dehşet görüntüler!

        Diyarbakır'da durakta beklerken tabancayla vurulan İsmail Cesur'un hayatını kaybettiği saldırının görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, zanlının tabancayla Cesur'a ateş açtığı, çevredekilerin de bu sırada kaçıştığı yer aldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.08.2025 - 16:54 Güncelleme: 04.08.2025 - 16:54
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        Durakta cinayet! Dehşet görüntüler!
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        Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde durakta beklerken tabancayla vurulan İsmail Cesur’un (55) hayatını kaybettiği saldırının cep telefonu ile çekilen görüntüleri ortaya çıktı.

        DHA'nın haberine göre korkunç olay, 2 Ağustos akşamı, Silvan ilçesinde meydana geldi. Durakta bekleyen İsmail Cesur, henüz bilinmeyen nedenle kimliği belirsiz kişinin silahlı saldırısına uğradı.

        İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kontrolünde, Cesur’un yaşamını yitirdiği belirlendi. İsmail Cesur’un cenazesi, Silvan Dr. Yusuf Azizoğlu Devlet Hastanesi'nin morgunda yapılan otopsi işlemlerinin ardından ilçe mezarlığında toprağa verildi.

        Öte yandan kaçan şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürerken, olay anına ait görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, şüphelinin tabancayla İsmail Cesur’a ateş açtığı, çevredekilerin de bu sırada kaçıştığı yer aldı. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

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