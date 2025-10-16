Habertürk
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam 'Faiz yüzde 30'un altına düşerse konut hareketlenir' - İş-Yaşam Haberleri

        'Faiz yüzde 30'un altına düştüğünde konut alınmaya başlar'

        Özak Global Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akbalık, konutta şu anda faizin yüksek olması nedeniyle bir ertelenmiş talep olduğunu belirterek, "Faiz yüzde 30'un altına indiğinde konut satışları kademeli olarak artar. Talip artarken arzın buna yeteceğini düşünmüyoruz. Bu nedenle fiyat artışı olacağı görülüyor" dedi. Akbalık faizin düşmesiyle artacak talep nedeniyle yüzde 20 ile 30 arasında bir fiyat artışı beklediklerini söyledi. Özak GYO Genel Müdürü Fatih Keresteci ise son yıllarda serveti artan kesimin üst segment konutları peşin satın aldığını bu segmentteki konutların yaklaşık yüzde 50'sinin peşin satılabildiğini daha ucuz konutlarda ise bu oranın yüzde 15-20'ye düştüğünü kaydetti.

        Giriş: 16.10.2025 - 14:56 Güncelleme: 16.10.2025 - 14:56
        'Konut ucuz; fiyat artar'
        Önümüzdeki dönem faizin düşmesini bekleyen Özak Global Holding yeni konut ve yaşam alanı projelerine hız vermeye hazırlanıyor. İstanbul'da satışı süren 6 projesi bulunan şirketin özellikle İstanbul Küçükçekmece'de yapımına başladığı bin 500 konutluk Hayat Flora projesi büyüklüğü itibariyle dikkat çekiyor.

        Projeleri ve gelecek beklentilerini basın toplantısı ile aktaran Özak Global Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akbalık, konutta şu anda faizin yüksek olması nedeniyle bir ertelenmiş talep olduğunu belirterek, parası olanların şu anda faiz yüksek olduğu için parasını mevduatta tuttuğunu ve bu nedenle konutun ucuz kaldığını söyledi. Akbalık, Merkez Bankası'nın faiz indirimiyle birlikte mevduat faizleri düştüğünde vatandaşların konut talebinin artacağını düşündüklerini belirterek "Faiz yüzde 30'un altına indiğinde konut satışları kademeli olarak artar. Talep artarken arzın buna yeteceğini düşünmüyoruz. Bu nedenle fiyat artışı olacağı görülüyor" dedi. Akbalık faizin düşmesiyle artacak talep nedeniyle yüzde 20 ile 30 arasında bir fiyat artışı beklediklerini söyledi.

        KİRALAR YÜKSEK DEĞİL DÜŞÜK

        Son yıllarda şikayet edilen konut kiralarının yüksek olmadığını hata düşük olduğunu söyleyen Akbalık, "Artık kimse ev alıp kiraya vermiyor. O süreç bitti. Dubai'de bir ev satın aldığınızda 10 yıllık kirası ile maliyetinizi çıkarıyorsunuz. Bu oran Türkiye'de 40 yıl. Artık sadece eve ihtiyacı olanlar veya fiyat artışı bekleyenler konut satın alıyor" diye konuştu.

        KENTSEL DÖNÜŞÜME ÖNAYAK OLACAĞIZ

        Akbalık, kentsel dönüşümdeki sorunlara değinerek, her şeyiyle şeffaf halka açık GYO'ların kentsel dönüşümün sorunsuz yapılaması için bir imkan sağlayabileceğini ifade ederek, "Bu konuda önayak olacağız" şeklinde konuştu.

        Akbalık, Özak GYO vizyonunu ise şu sözlerle özetledi: “Kaliteyi bir standart değil bir sorumluluk; yenilikçiliği bir tercih değil bir zorunluluk olarak görüyoruz. Sürdürülebilir değer üretimi, uzun vadeli başarılarımızın temel taşıdır. Bugün Özak GYO, insanların hayal ettikleri yaşama dokunan projeleriyle Türkiye çapında saygın bir konuma ulaşmışsa, bu başarının arkasında ortaya koyduğumuz vizyon, uzman kadrolarımız, disiplinli finansal yapımız ve toplumsal faydayı odağına alan yaklaşımımız var. Gayrimenkulde portföyümüzü konut, turizm, ticari ve endüstriyel alanlarda çeşitlendirerek riskleri dağıtıyor; sürdürülebilir finansman yapımızla zamanından önce teslim başarısını sürdürüyoruz. Güçlü finansal yapımız sayesinde ödeme kolaylığı sağlayan finansal çözümlerimizle projelerimizde konuta erişimi kolaylaştırıyoruz. 2026 yılında finansal tabloların daha olumluya gideceğini ön görerek 2.500 konuttan oluşan projelerimizi hayata geçirdik ve önümüzdeki yeni döneme hazırlıklarımızı sürdürüyoruz.”

        'ULASLARARASI ARENAYA TAŞIYACAĞIZ'

        Ahmet Akbalık; “Bugün artık hedefimiz yalnızca Türkiye değil. Avrupa’da da proje geliştirmeyi planlıyoruz. Konutta elde ettiğimiz tasarım, kalite ve marka deneyimini uluslararası arenaya taşımak istiyoruz. Turizmde ise sadece otel yatırımı değil; deneyim, hizmet ve sürdürülebilir gelir modeli geliştiriyoruz. Bu alandaki yatırımlarımız, grubumuzun değer üretme kapasitesini artırırken; konut ve ticari gayrimenkul yatırımlarımızla birlikte dengeli, çok yönlü bir iş modeli oluşturuyoruz. Endüstriyel yapılarda ve depolama alanlarında yeni çalışmalar içindeyiz. Gayrimenkulü yalnızca bir yatırım değil; ülke vizyonunun ve sosyal sorumluluğun bir parçası olarak görüyoruz. Bugün paylaştığımız vizyon, yalnızca bir şirketin değil; bir sektörün ve toplumun geleceğine dair güçlü bir taahhüttür.”

        ZENGİNLER PEŞİN ALIYOR

        Özak GYO Genel Müdürü Fatih Keresteci ise son yıllarda serveti artan kesimin üst segment konutları peşin satın aldığını bu segmentteki konutların yaklaşık yüzde 50'sinin peşin satılabildiğini daha ucuz konutlarda ise bu oranın yüzde 15-20'ye düştüğünü kaydetti. Keresteci, güncel projelere ilişkin şu değerlendirmede bulundu: “Bugün İstanbul’da satışı devam eden 6 projemizle şehir yaşamını yeniden tanımlıyoruz. İnşaatı süren 4 projemiz Hayat City Mahmutbey’de Ocak 2026 itibarıyla teslimler başlıyor. Özak Dragos ve Özak Duyu projelerinde teslimler 2026 ikinci çeyrekte; Hayat Flora’da ise ilk etap teslimleri 2027 ilk çeyrekte gerçekleşecek. Özak DOA Göktürk ve Büyükyalı’da ise yaşam devam ediyor.

        Her bir projede lokasyonuyla bütünleşme, m² kaybı olmayan iç mimari çözümler ve yüksek inşaat teknolojisi ilkelerini uyguluyoruz. Projelerimizin lokasyon avantajı o kadar yüksek ki Hayat Flora projemizde Sirkeci Garı’ndan kalkan Orient Express ile Paris’e gidebiliyorsunuz. Bu yaklaşımlarımız, bireyin ihtiyaçlarına duyarlı, sosyal etkileşimi destekleyen ve mahremiyeti koruyan yaşam alanları üretmemizi sağlıyor. Bugün ev almak için doğru zamandayız. Faizlerin düşmesiyle birlikte oluşan fırsat penceresi, yatırımcılar için önemli bir avantaj sunuyor. Biz Özak GYO olarak yalnızca yapı değil; yaşamı şekillendiren, teslim sonrası dönemde dahi değer üretmeye devam eden bir gayrimenkul geliştiricisiyiz.”

