EPDK'dan tazminatları doğrudan faturalara yansıtacak yeni düzenleme

EPDK'dan yapılan yazılı açıklamada, Elektrik Piyasasında Dağıtım ve Perakende Satış Faaliyetlerine İlişkin Kalite Yönetmeliğinde değişiklik öngören yönetmeliğin kabul edildiği ve Resmi Gazete’de yayımlanmak üzere Cumhurbaşkanlığı’na gönderildiği belirtildi.

Yeni sistem devreye girdiğinde, elektrik dağıtım ve tedarik şirketlerinin ödemesi gereken toplam 1 milyar 610 milyon liralık tazminat, tüketicilerin herhangi bir başvuru yapmasına gerek kalmadan faturalarına yansıtılacak. Tüketiciler faturalarında tazminat türü, toplam tutar, faturada mahsuplaşan miktar ve varsa sonraki aylarda mahsuplaşacak tutar gibi detaylara ulaşabilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, kararın tüketicinin korunması ve hizmet kalitesinin artırılması açısından kritik bir adım olduğunu belirterek, "EPDK olarak vatandaşlarımızın haklarının zayi edilmesine izin vermeyiz. Kararımızın ilgili şirketler tarafından nasıl uygulandığını, ödemelerin zamanında ve eksiksiz yapılıp yapılmadığını yakından takip edeceğiz. Kurumumuzun aldığı bu karar, sektörün hizmet kalitesinin artırılmasına da büyük katkı sağlayacak." ifadelerini kullandı.