16 Ekim 2025: Bugün ne oldu? İşte günün öne çıkan haberleri

Siyasetten spora, magazinden ekonomiye... Türkiye'de ve dünyada öne çıkan başlıkları, günün kaçırılmaması gereken haberlerini Helin Genç, Haberturk.com Haber Merkezi'ne soruyor. İşte 16 Ekim 2025'in öne çıkan haberleri...

* 5G ihalesi sonuçlandı: Turkcell, 1 milyar 224 milyon dolar ile ihalenin en çok ödeyeni oldu. Turkcell A1 ve B1, B4, B5 ve B6 paketlerini alırken, Türk Telekom A3 ve B2, B7, B8 paketlerini, Vodafone ise A2 ve B3 paketini aldı. İhalede 3 operatör KDV hariç toplam 2 milyar 945 milyon dolar ödemiş oldu

* Kara para operasyonuyla firari iş insanı Sezgin Baran Korkmaz ile 6 kişi hakkında gözaltı kararı verildi

* Gazze Şeridi'nin dünyaya açılan kapısı niteliğindeki Refah Sınır Kapısı halen açılmadı. İsrail ordusuna bağlı Cogat, Refah Sınır Kapısı'nın açılma tarihinin daha sonra duyurulacağını açıkladı

* Fenerbahçe'nin, Brezilyalı futbolcusu Anderson Talisca ile yollarını ayırma kararı aldığı aktarıldı

* Oyuncu, müzisyen ve aynı zamanda mimar olan Arif Erkin Güzelbeyoğlu, 90 yaşında hayata veda etti

* Sigaraya zam geldi. Böylece en ucuz sigara fiyatı 82 TL, en pahalı sigara fiyatı ise 105 TL oldu