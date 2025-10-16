Türk Telekom CEO’su Önal: 5G'de abone başı en yüksek kapasite kullanım hakkına sahip olduk
5G ihalesi sonrası Türk Telekom CEO'su Ümit Önal "2050 yılına kadar uzatılan imtiyaz sürecimizle Türkiye ekonomisine 20 milyar doların üzerinde doğrudan katkı sağlarken, bugün gerçekleştirilen 5G ihalesiyle ülkemiz ekonomisine 1 milyar doların üzerinde yeni bir katkı sunacağız. İhale sonrası en yakın rakibimizin 1,5 katı frekans aldık. 5G'de abone başı en yüksek kapasite kullanım hakkına sahip olduk. 5G ihalesindeki tüm paketlerde, planladığımız şekilde aldığımız frekanslar sayesinde, en iyi müşteri deneyimini sunma hedefimizi bir adım daha ileri taşıyor, Türkiye'nin dijital dönüşümüne katkı sağlama sorumluluğumuzu sürdürüyoruz" dedi
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından gerçekleştirilen 5G ihalesinin ardından Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone'nin üst yöneticileri ihale sonucunu değerlendirdi.
Türk Telekom Üst Yöneticisi Ümit Önal da 5G frekans ihalesiyle birlikte Türkiye'nin dijital dönüşüm yolculuğunda yeni bir dönüm noktasına şahitlik ettiklerini belirtti.
İhalenin, Türkiye'deki teknoloji ve iletişim alanındaki kararlılığının çok açık bir ifadesi olduğuna dikkati çeken Önal, 5G'nin hem bireylerin hem de kurumların hayatına radikal değişiklikler getireceğini bildirdi.
Önal, 5G'nin sağladığı yüksek hız, kapasite ve düşük gecikmeyle bireylerin hayatını kolaylaştıracağını dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Daha iyi bir dijital deneyim sağlanacak. Endüstrilerin gelişmesinde çok önemli rol oynayacak, verimlilik artacak. Sağlık, eğitim, enerji, lojistik, spor, sanat gibi birçok alanda farklı deneyimler yaşanacak. 5G teknolojisi, Türkiye'nin dijital ekonomisini de dönüştürecek. Sanayiden sağlığa, tarımdan eğitime kadar her alanda verimliliği artıracak. Bugün de 5G ihalesinde ülkemizin ekonomisine 1 milyar doların üstünde katkı sağlamış oluyoruz. Bundan sonra müşterilerimize en iyi deneyimi sunmak için çalışmalarımıza son hızla devam edeceğiz."