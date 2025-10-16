"5G'ye dünden hazırız"

Vodafone, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından bugün Ankara'da yapılan 5G yetkilendirme ihalesinde toplam 627 milyon dolar ödeyerek 700 MHz'de 2*10 MHz ve 3.5 GHz'de ise 80 MHz'in sahibi oldu. Bu yatırım ile Türkiye'ye 2025 yılında yapılan en büyük üçüncü uluslararası doğrudan yatırıma imza attı.

Vodafone Türkiye CEO'su Engin Aksoy, şunları söyledi:

"5G yetkilendirme ihalesini ülkemizin dijital tarihinde bir dönüm noktası olarak değerlendiriyoruz. Dünyada 5G için en yaygın kullanılan ve geniş kapsama ihtiyacına cevap veren 700 MHz bandının eşit olarak dağıtıldığını görmek bizi memnun etti. 3.5GHz'de istediğimiz frekansı elde ederek stratejik bantlarda güçlü pozisyonumuzu korumanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu bant genişliğiyle birlikte Türkiye'de 5G dönüşümünü en hızlı şekilde hayata geçirmek için gerekli spektrum dengesini sağlamış durumdayız. Tahsis edilen frekansların %75'i operatörlere eşit bir şekilde dağıtıldı. Güçlü bir 5G şebekesi için ihtiyacımız olan frekansları aldık. 5G teknolojisinin sağlayacağı gözle görülür hız ve kapasite artışını müşterilerimizin deneyimine yansıtacağız.