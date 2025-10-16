Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin dijitalleşme yolculuğu için büyük önem taşıyan 5G yetkilendirme ihalesi Ankara'da gerçekleştirildi.

Turkcell 5G ihalesi kapsamında, A1 soyut paketini 429 milyon dolar, B1 soyut paketini 214 milyon dolar, B4 soyut paketini 187 milyon dolar, B5 soyut paketini 186 milyon dolar, B6 soyut paketini ise 208 milyon dolar bedelle satın aldı.

Böylece Turkcell ihale kapsamında teknik olarak satın alabileceği paketlerin tamamı olan 5 ayrı frekans paketine, 1 milyar 224 milyon dolar lisans ödemesi tutarı karşılığında sahip oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen, Turkcell Genel Müdürü Ali Taha Koç, Türkiye için tarihi bir dönüm noktasına tanıklık ettiklerini belirtti.

Türkiye'nin lider teknoloji şirketi ve operatörü olarak Türkiye'nin dijitalleşme serüveninde yeni bir sayfa açtıklarını aktaran Koç, "5G ihalesinde en geniş kapsama ve en yüksek kapasiteyi sağlayan frekans bantlarını almanın haklı gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. 5G sadece daha yüksek hızlar değil, gecikmenin minimuma indiği, milyonlarca cihazın aynı anda bağlandığı ve yepyeni iş modellerinin mümkün hale geldiği yeni bir çağ demek." ifadelerini kullandı.

Kendilerinin de bu yeni çağda Türkiye'nin dönüşümüne liderlik edeceklerini vurgulayan Koç, 5G'de sahip oldukları 700 MHz frekans bandıyla Türkiye'nin dört bir yanında en geniş kapsamayı sağlayacaklarını kaydetti. "5G İLE BAŞARI HİKAYESİNİ HEP BİRLİKTE YAZACAĞIZ" Turkcell Genel Müdürü Koç, 3.5 GHz frekans bandında aldıkları 140 MHz kapasiteyle de Türkiye için mobilde 1000 megabit ve daha üstü hızları gerçek hale getireceklerinin altını çizerek, hala 234,4 MHz olan toplam kapasitelerini, aldıkları frekans bantlarıyla 394,4 MHz'e yükselttiklerini aktardı. Bu sayede en çok frekans bandı elinde olan operatörün yine Turkcell olacağını vurgulayan Koç, şunları kaydetti: "Bugün frekans bantları için ödeyeceğimiz tutarla birlikte 30 milyar doları aşan bir yatırımı ülkemize yapmış olmaktan gurur duyuyoruz. 30 yılı aşkın birikimimiz, güçlü altyapımız ve yapay zeka destekli ağlarımızla geçmişte olduğu gibi 5G'de de standartları biz belirleyeceğiz. Ülkemizi Turkcell gücünde 5G ile buluşturacağız. Bu vesileyle süreçteki destekleri için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımıza, BTK'ya ve tüm ilgililere teşekkür ediyorum.