        Samsun haberleri: Kızını boğan anne cinayeti anlattı | SON DAKİKA HABERİ | Son dakika haberleri

        Kızını boğan anne cinayeti anlattı!

        Samsun'da, rehber öğretmeni kızı 34 yaşındaki Tuba Bahar Günaydın'ı boğarak öldürdüğü iddiasıyla yargılanan anne 61 yaşındaki Sultan Günaydın, ilk kez hakim karşısına çıktı. Tutuklu sanık anne, kızının saldırması üzerine kendini kaybettiğini, öldüğünü anlayınca 'intihar süsü vermek için' bileklerini kestiğini söyledi

        Giriş: 17.10.2025 - 09:00 Güncelleme: 17.10.2025 - 10:57
        Kızını boğan anne cinayeti anlattı!
        Samsun'da olay, 8 Nisan 2025'te Atakum ilçesi Esenevler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ağabeyi 2021 yılında Hakkari'de şehit olan rehber öğretmen Tuba Bahar Günaydın (34), yaşadığı psikolojik sorunlar nedeniyle 2022'de eşinden boşandı.

        ANNESİYLE YAŞAMAYA BAŞLADI

        Şehit yakını kontenjanından Samsun İlkadım Sakarya İlkokulu'na atanan Tuba Günaydın, görme ve kısmi felç rahatsızlığı geçirdikten sonra, annesi Sultan Günaydın (61) ile birlikte yaşamaya başladı.

        BOYUNDA BOĞULMAYA BAĞLI KIRILMA

        Olay gecesi Sultan Günaydın, komşularına feryat ederek kızının banyoda bilekleri kesilmiş halde hareketsiz yattığını bildirdi. İlk incelemede intihar şüphesi üzerine durulan olayda, otopsi raporunda boğulmaya bağlı boyun kırıkları tespit edilince cinayet ortaya çıktı.

        "PSİKOLOJİK SORUNLARI ARTTI"

        Sorgusunda suçunu itiraf eden anne, "Kızım Tuba 2020 yılında bir evlilik yaptı ve 2 yıl sonra eşinden ayrıldı. Eşinden ayrıldıktan sonra psikolojik problemleri artmaya devam etti. Eski eşiyle telefonda görüşmeye devam ediyordu. Depremden sonra Malatya'dan Samsun'a geldik. Bir süre kaldıktan sonra eşimle ben Malatya'ya döndük. Kızım burada özel kolejde çalışmaya başladı. Daha sonra da özel okuldan devlet okuluna kadrolu öğretmenliğe geçiş yaptı.

        "SOL TARAFINDA HİS KAYBI OLUŞTU"

        Kardeşi şehit olduğu için tanınan haktan yararlandı. Kızım gözünden bir rahatsızlık geçirdi. Tedavisi esnasında kalp krizi de geçirdi. Geçirdiği rahatsızlıklardan dolayı vücudunun sol tarafında his kaybı oluştu. Sol kolunu kullanabiliyordu. Sol ayağına özel bir ayakkabı giyerek kenarlardan destek alarak tek başına yürüyebiliyordu. Geçirdiği rahatsızlıklardan dolayı kızımın psikolojik problemleri iyice artmaya başladı. Üniversite hastanesinde tedavi gördüğünde psikolog ona ilaç vermişti.

        "15 GÜN ÖNCE BANA SALDIRDI"

        İlaçlarını kullanmadı. Psikolojik rahatsızlığı için herhangi bir tedavi görmedi. Yaklaşık 15 gün önce bana saldırdı. Vücudunun sol tarafının tutmayışını kabullenemedi. Bana 'Sen sağlıklısın, ben neden böyleyim' diyerek saldırmıştı.

        "HEYECANLA KIZIMIN BOĞAZINA SARILDIM"

        Olay gecesi saat 02.00 sıralarında dinlendiğim sırada, kızım bana seslendi. Banyonun ışığının açık olduğunu gördüm. Banyoya gittiğimde kızım bana yine saldırdı. Kızımın elinden kurtulmak amacıyla ittiğimde yere düşerek başını banyonun zeminine çarptı. Yerdeyken bana saldırmaya devam etti. Omuzlarına çöktüm fakat saldırısına devam etti. O anlık heyecanla kızımın boğazına sarıldım.

        "1-2 DAKİKA BOĞAZINI TUTTUM"

        Tam olarak ne kadar sürdüğünü hatırlamıyorum. Fakat 1-2 dakika boğazından tuttum. Kendime geldiğimde kızımın nefes almadığını fark ettim. Öldüğünü anladım. Kızım bana daha önce intihar edeceğini söylüyordu. Aklıma bu geldi. Mutfağa giderek bıçak aldım ve kızımın bileklerini 'intihar süsü' vermek amacıyla kestim. Daha sonra bağırdığımda komşularımız geldi ve polise haber vermişler" demişti.

        AĞIR MÜEBBET HAPİS TALEP EDİLDİ

        Çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilen anne hakkında dava açıldı. Soruşturmayı yürüten savcı tarafından hazırlanan iddianamede Sultan Günaydın hakkında, Türk Ceza Kanunu (TCK) 82/1-d-f-e.2 maddeleri gereği ağırlaştırılmış hapis cezası talep edildi. Kanser tedavisi gördüğü öğrenilen Günaydın'ın tutukluluk halinin devamına karar verilirken, duruşma tanıkların dinlenmesi için ileri bir tarihe ertelendi.

