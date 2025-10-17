Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Yine balıkçılar buldu... Karadeniz'de teçhizat bereketi | SON DAKİKA HABER | Son dakika haberleri

        Yine balıkçılar buldu... Karadeniz'de teçhizat bereketi!

        Trabzon ve Artvin'in ardından Zonguldaklı balıkçılar, Akçakoca açıklarında denizde Ukrayna menşeli füze intikal motoru buldu. Üzerinde patlayıcı madde bulunmadığı belirlenen motor, sahil güvenlik ekiplerince bölge komutanlığına götürüldü

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 17.10.2025 - 13:52 Güncelleme: 17.10.2025 - 13:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yine balıkçılar buldu... Karadeniz'de teçhizat bereketi!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Karadeniz'de balık sezonunun açılmasının ardından eve çıkan balıkçılar; 30 Eylül'de Trabzon'da, 8 Ekim'de ise Artvin'de, 'Kamikaze' tarzı insansız deniz aracı (İDA) bulmuş, durumu yetkililere bildirmişti.

        SAHİL GÜVENLİĞE BİLDİRDİLER

        İHA'daki habere ve edinilen bilgilere göre, bu sabah Akçakoca açıklarında salyangoz avcılığı yapan balıkçılar, denizde yabancı bir cisim fark etti. Balıkçı Tamer Yiğit, gördükleri cismin şüpheli olması üzerine durumu 112 Acil Çağrı Merkezi aracılığıyla sahil güvenlik, jandarma ve deniz polisine bildirdiklerini söyledi.

        REKLAM

        "ROKET MOTORU OLDUĞUNU SÖYLEDİLER"

        Yiğit, olay anını şöyle anlattı: "Akçakoca açıklarında, kıyıdan yaklaşık 2 mil uzaklıkta teknemizle salyangoz avcılığı yaptığımız esnada denizde yabancı bir cisim gördük. Bunu 112 aracılığıyla sahil güvenlik, jandarma ve deniz polisine bildirdik. Geldiler, cisme baktılar. Ekipler cismi aldılar. Roket motoru olduğunu söylediler."

        UKRAYNA MENŞELİ FÜZE MOTORU ÇIKTI

        Yapılan incelemelerde cismin Ukrayna menşeli füze intikal motoru olduğu, üzerinde patlayıcı madde bulunmadığı tespit edildi. Füze motorunun, Sahil Güvenlik Batı Karadeniz Grup Komutanlığı ekiplerince incelenmek üzere Sahil Güvenlik Bölge Komutanlığı'na getirildiği öğrenildi.

        Yetkililer, incelemelerin ardından motorun İstanbul'a sevk edileceğini bildirdi.

        'Kamikaze' deniz aracı bulup limana getirdiler!
        'Kamikaze' deniz aracı bulup limana getirdiler! Haberi Görüntüle
        Balıkçılar dikkat! Trabzon'dan sonra Artvin... 2'ncisi de imha edildi!
        Balıkçılar dikkat! Trabzon'dan sonra Artvin... 2'ncisi de imha edildi! Haberi Görüntüle
        ÖNERİLEN VİDEO
        #Akçakoca
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kanun teklifi TBMM'de
        Kanun teklifi TBMM'de
        Kremlin: Trump-Putin görüşmesi iki hafta içinde olabilir
        Kremlin: Trump-Putin görüşmesi iki hafta içinde olabilir
        Suzan, 18 gün hayata tutundu! 3 çocuğu var ama artık o yok!
        Suzan, 18 gün hayata tutundu! 3 çocuğu var ama artık o yok!
        Rıza dışı kürtaj iddiası! 2 doktora adli kontrol kararı
        Rıza dışı kürtaj iddiası! 2 doktora adli kontrol kararı
        Green Card başvuruları ne zaman başlayacak?
        Green Card başvuruları ne zaman başlayacak?
        TCMB'den BKM soruşturması açıklaması
        TCMB'den BKM soruşturması açıklaması
        Mert Günok'a güvenoyu!
        Mert Günok'a güvenoyu!
        5 yaşındaki çocuğunu tekmelemişti... Nedenini açıkladı!
        5 yaşındaki çocuğunu tekmelemişti... Nedenini açıkladı!
        Sağlığını yapay zekaya emanet edenlere kritik uyarı: Halüsinasyon görüyor
        Sağlığını yapay zekaya emanet edenlere kritik uyarı: Halüsinasyon görüyor
        Okan Buruk'tan zorunlu rotasyon!
        Okan Buruk'tan zorunlu rotasyon!
        Okulların 2026 yılı pansiyon ücretleri belirlendi
        Okulların 2026 yılı pansiyon ücretleri belirlendi
        14 yıllık vahşette cansız bedeni böyle bulundu!
        14 yıllık vahşette cansız bedeni böyle bulundu!
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Memurun fazla mesai ücreti belli oldu
        Memurun fazla mesai ücreti belli oldu
        12 yaşındaki çocuğu öldürdü, çevredekilere ateş açtı!
        12 yaşındaki çocuğu öldürdü, çevredekilere ateş açtı!
        İşte play-off'taki muhtemel rakiplerimiz!
        İşte play-off'taki muhtemel rakiplerimiz!
        Kızını boğan anne cinayeti anlattı!
        Kızını boğan anne cinayeti anlattı!
        Eksi elli derecede bile donmuyorlar!
        Eksi elli derecede bile donmuyorlar!
        Avrupa Birliği'nde '2030'a kadar' savaşa hazırlık hedefi
        Avrupa Birliği'nde '2030'a kadar' savaşa hazırlık hedefi
        Kullanılan el kişiliği ne kadar etkiliyor?
        Kullanılan el kişiliği ne kadar etkiliyor?