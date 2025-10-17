Suzan Elik, 18 gün hayata tutundu! 3 çocuğu var ama artık o yok | SON DAKİKA HABER | Son dakika haberleri

Suzan, 18 gün hayata tutundu! 3 çocuğu var ama artık o yok! İstanbul'da, 29 Eylül'de sokakta eşi Yunus E. tarafından vurulup ağır yaralanan 3 çocuk annesi Suzan Elik, 18 günlük yaşam savaşını kaybetti. Bugün toprağa verilecek olan Elik'in, kocası hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı ortaya çıktı

