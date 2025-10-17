Eksi elli derecede bile donmuyorlar! Kutup hayvanları nasıl donmadan hayatta kalıyor?

Donmuş topraklar, buzullar ve fırtınalarla çevrili kutuplar, çoğu canlı için yaşanmaz bir yer gibi görünür. Ancak bazı türler, bu soğuğu adeta ikinci derileri haline getirmiş durumda. Kutup ayılarının tüylerinden, balıkların kanındaki “antifriz” maddelere kadar, doğanın zekâsı buzun içinde parlıyor...

KUTUP AYILARININ TÜYLERİ: DOĞANIN TERMAL MUCİZESİ

Kutup ayıları soğuğa karşı savaşta birinci sıradadır. Görünüşte beyaz olan tüyleri aslında saydamdır ve güneş ışığını doğrudan derilerine iletir. Derilerinin altındaki siyah tabaka, bu ısıyı emerek vücut sıcaklığını korur.

Ayrıca tüylerinin yüzeyi, suyu ve buz kristallerini iten özel bir yapıya sahiptir. Böylece kürkleri hem ısıyı hapseder hem de donmayı engeller. Bilim insanları bu yapıyı, gelecekteki su geçirmez tekstil tasarımlarında model olarak inceliyor.

BALIKLARIN “ANTİFRİZ” KANI

Kutup sularında yaşayan bazı balık türlerinin kanında “antifriz proteinleri” bulunur. Bu proteinler, kanın donma noktasını düşürerek buz kristallerinin oluşmasını engeller. Özellikle Antarktika buz balıkları, bu sayede -2°C’ye kadar olan sularda bile yaşayabiliyor.