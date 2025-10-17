Habertürk
Habertürk
        14 yıllık vahşette cansız bedeni böyle bulundu! | Son dakika haberleri

        14 yıllık vahşette cansız bedeni böyle bulundu!

        Eskişehir'de 14 yıl önce ağabeyi Muharrem Kılınç'ı öldürüp gömen şüpheli, adliyeye sevk edildi. Korkunç olayı çözen jandarma ekiplerinin, yer altı görüntüleme cihazında cansız bedeni bulduğu anlar da ortaya çıktı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.10.2025 - 12:17 Güncelleme: 17.10.2025 - 12:17
        14 yıllık vahşette cansız bedeni böyle bulundu!
        Eskişehir'de 14 yıl önce ağabeyi Muharrem Kılınç’ı (50) öldürüp toprağa gömdüğü iddiasıyla gözaltına alınan kardeşi Ali Kılınç (61), adliyeye sevk edildi.

        DHA'nın haberine göre Odunpazarı ilçesi kırsal Yahnikapan Mahallesi’nde oturan Muharrem Kılınç, 2011 yılında kayboldu. Ailesi bir süre haber alamayınca polis ve jandarma ekiplerine kayıp başvurusunda bulundu ancak aramalarda izine rastlanmadı.

        Eskişehir Jandarma Komutanlığı JASAT Dedektif Timleri, kayıp dosyasını yeniden açıp özel bir ekip kurdu. Yapılan 1 yıllık çalışmanın ardından kayıp olan Muharrem Kılınç’ın kardeşi Ali Kılınç tarafından öldürülüp gömüldüğü ortaya çıktı.

        REKLAM

        Muharrem Kılınç’ın cesedinin bulunması için jandarma ekipleri, aile evlerinin yanında ve kullanılmayan samanlığın zemininde inceleme yaptı. Yer altı görüntüleme cihazı ve kadavra arama köpeği kullanılan aramalarda, kayıp Muharrem Kılınç’a ait kemikler, zeminin yaklaşık yarım metre altında, battaniyeye sarılı halde bulundu. İncelemelerin ardından Kılınç’ın cesedi hastane morguna kaldırıldı.

        Şüpheli A.K. ise sağlık kontrolünden geçirilip, ardından gözaltına alındı. Eskişehir Jandarma Komutanlığı’nda ifadesi alınan ve işlemleri tamamlanan cinayet şüphelisi kardeş Ali Kılınç, elleri önden kelepçeli olarak adliyeye sevk edildi. Soruşturma sürüyor.

        Ağabeyini öldürdüğü 14 yıl sonra ortaya çıktı!
        Ağabeyini öldürdüğü 14 yıl sonra ortaya çıktı! Haberi Görüntüle
